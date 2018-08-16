美国停止向巴勒斯坦救助机构提供资金

（德国之声中文网）美国国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）表示，华盛顿不会再为"糟糕到无可救药"的联合国巴勒斯坦救助机构提供支持。她指责联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）人为夸大需要救助的巴勒斯坦难民人数。

此外，之前为该机构分担了过高的出资比例也是美国决定停止资助的原因之一。据悉，该救助机构每年的预算大约在11亿美元左右，其中大约三分之一由美国支付。

几天前，特朗普刚刚下令美国政府取消了对加沙地带和约旦河西岸巴勒斯坦人的2亿美元援助。在今年年初，华盛顿已经大幅削减了对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的资助。

目前该机构面临严重困境，数百所学校的运营难以维系。到目前为止，德国向该机构提供了总计8100万欧元的资助。

UNRWA援建的巴勒斯坦小学

阿巴斯：美国不再是中东和平进程的一部分

对于华盛顿的这一决定，巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯透过发言人表示，"即使采取这样的惩罚措施，美国也无法改变自己在地区不再扮演重要角色，不再是中东和平进程一部分的事实。极端伊斯兰组织哈马斯则谴责美国此举是针对巴勒斯坦敌对态度的"严重升级"，美国政府已经成为巴勒斯坦民族的敌人，巴勒斯坦人不会接受这样不公平的决定。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处对华盛顿的决定表示遗憾，停止财政支持的决定既令人失望，也来得十分突然。该机构也驳回了美国政府指责其"糟糕到无可救药"的说法。

柏林：警惕连锁反应

德国外长马斯（Heiko Maas）呼吁欧盟各国为该救助机构提供更多的资金支持。马斯在周五发给欧盟各国外长的一封信中表示，该机构维持运行的能力目前面临严峻考验，而尤其在加沙地带，相关救助工作的进行正是"保持局势稳定的关键因素"。如果救助停摆，可能会"造成无法控制的连锁反应"。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处成立于1949年，是联合国历史最悠久的救助机构。其主要关注对象是在1948年以色列建国之后被驱逐的巴勒斯坦难民及其后代。目前接受援助的有大约500万名巴勒斯坦人，他们除了生活在加沙地带和约旦河西岸之外，还有不少在约旦和黎巴嫩。

雨涵/任琛（法新社、路透社、德新社）