美国债息「倒挂」 经济衰退警钟敲响

(德国之声中文网) 美国国债收益率曲线反转，表示10年期国债收益率低于2年期国债收益率，呈现「倒挂」。

华尔街立即出现反应，道琼斯工业平均指数周三(8月14日)跌幅超过3％，下跌约800点，至25,479.42点。这是美股今年以来表现最差的一天。

债息「倒挂」什么意思?

一般来说，债券的到期日愈长，孳息率就愈高，这也是为了让投资者看在收益较高的份上，延长等候的时间。 所以，10年期的国债收益率通常高于2年期的国债收益率。 「债息倒挂」指的是相反的情况，指短期国债收益率反而高过长期国债收益率。这也代表人们对经济失去信心。

「债息倒挂」被视为是经济衰退迫在眉睫的经典指标。在过去50年的每次经济衰退之前，美国的收益率曲线都会倒转。上一次美国债息「倒挂」是在2007年经济大衰退之前。

几个月来，投资者担心经济不景气阻碍美国经济增长，一直在购买更安全的政府债券。

全球陷入不确定的未来

中国和德国报告中呈现出经济的严峻情况也使人担忧全球经济将陷入困境。

德国作为欧洲最大的经济体，第二季度经济表现下滑。而中国的工业增长在7月触及17年来的新低。在美中贸易战、英国脱欧和全球地缘政治紧张局势下，经济放缓令投资者感到不安。

美国总统特朗普周二宣布，他将暂缓部份9月份对中国产品征收的关税。本来这个正面消息带来股市涨幅。不过周三对经济衰退的忧虑立刻取代原本乐观的局面。

除了道琼斯指数下跌，标准普尔500指数和纳斯达克指数也下跌约3％。科技股和银行出现抛售。零售业也遭受重创。

夏立民/罗法 （路透社、德新社，美联社）