 美国债务违约期限延长至6月5日 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2023

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美国债务违约期限延长至6月5日

美国财政部长珍耶伦警告说，在债务上限问题上不采取行动将“造成严重损害”。 此前对潜在债务违约的估计时间是 6月1日，她于周五（5月15日）将其更新到6月5日。

耶伦表示，延长期限并没有使情况变得不那么紧迫

耶伦表示，延长期限并没有使情况变得不那么紧迫

（德国之声中文网）美国财政部长耶伦周五（5月15日）将国家债务违约的最后期限更新为6月5日，晚于此前的估计。

耶伦此前曾表示，违约最早可能在 6月1日发生。这一延期为民主党总统拜登和共和党众议院议长麦卡锡争取到更多的时间来谈判提高联邦政府设定的31.4万亿美元债务上限，避免可能发生的灾难性违约。

“等到最后一分钟”可能造成严重损害

然而，耶伦表示，延长期限并没有使情况变得不那么紧迫。

“等到最后一刻才做出停摆或提高债务上限的决定可能会对企业和消费者信心造成严重损害，提高纳税人的短期借贷成本，并对美国的信用评级产生负面影响。”她致信麦卡锡说，“如果国会未能提高债务上限，这将给美国家庭带来严重困难，损害我们的全球领导地位，并引发对我们捍卫国家安全利益能力的质疑。”

拜登周五晚些时候表示，已经“非常接近”协议的最终达成。拜登在白宫对记者说：“我希望我们能在今晚之前知道我们是否能够达成协议。” 

麦卡锡：现在是“关键时刻”

麦卡锡周五承认现在是“关键时刻”。他和拜登一直在就提高债务上限举行会谈，共和党人希望确保削减总统激进的支出计划，尤其是他的《降低通胀法案》涉及的项目。

“我认为我们昨天取得了进展。“他说，“我期待今天又能取得进展。我希望能够解决这个问题。”

投票提高债务上限曾经是国会每年的例行公事，但最近它已成为一种政治杠杆，牵涉进诸多议题的谈判。

（法新社、美联社、路透社）

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