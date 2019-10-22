 美国债务创新高 168后面11个零 | 经济纵横 | DW | 26.10.2019

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经济纵横

美国债务创新高 168后面11个零

美国财政亏空继续扩大，幅度为多年来所仅见。统计显示，美国国债不日将达17万亿美元。然而，该国财长竟仍赞扬总统特朗普。

USA Washington Finanzministerium (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

虽然赤字攀升，华盛顿的财政部对总统特朗普仍然夸奖有加（资料图片）

（德国之声中文网）2019财政年度，美国财政赤字增加近1万亿美元,是7年以来的最高值。该国财政部在华盛顿通告说，在9月底结束的上一财政年度，赤字同比增加了26%，达到9840亿美元（8860亿欧元）。这样，赤字比例--与国内生产总值之比--约为4.6%（作为比较：欧元区规定的赤字比例上限为3.0%）；尽管收入增加了4%，达到3.462万亿美元，在相同时间里，国家财政支出增加8%，达到4.447万亿美元。

作为其结果，国家债务总额增至16.8万亿美元，用阿拉伯数字表示：16.800.000.000.000美元。

特朗普曾许诺实现财政平衡

美国总统特朗普在走马上任之初曾宣告，要在8年内消灭赤字。然而， 他却力主实施一项主要利于企业的全面减税计划，并依据其政治优先目标将国家财政支出推向高峰。2019财年，国防部预算就增加了9%。

USA Finanzminister Steven Mnuchin (Getty Images/AFP/S. Loeb)

财长姆努钦：总统的经济议程已然"奏效"。

白宫早前预告，因减税导致的收入减少将会得到平衡：通过经济活动及就业的增加带来的税收。然而，尽管经济仍稳固增长，但仍无法平衡支出增加。此外，美国国内正普遍出现对可能的经济衰退的担忧。

赤字高峰年2009

最近一次有更高赤字的是2012财年，为1.08万亿美元；创下迄今最高赤字记录的是2009年，为1.41万亿美元。

赤字增加的因素众多，其中包括还债，仅利息支出一项即增至10%，达510亿美元。

不过，财长姆努钦却称这一财政报表证明，总统的经济议程已然"奏效"。他呼吁国会，减少"浪费的和不负责任的支出"。

凝炼/任琛（德新社、法新社）

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