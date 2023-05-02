美国债务上限如何影响全球经济？

（德国之声中文网）如果美国国会未能在月底前提高债务上限，美国财政部就可能无法支付政府账单。假如发生的这样的情况，全球经济会受到怎样的影响？

什么是美国联邦债务上限？

美国国会于 1917 年首次引入债务上限--指美国财政部可以承担的国家债务数额。这项措施意味着政府不再需要国会批准每笔债务的发行。公共债务法案随后于 1939 年和 1941 年获得通过。

在过去的70年里，债务上限已经被提高了78次，其中包括2011年，当时美国未能就新的上限达成一致，导致标普下调美国主权信用评级，引发借贷成本上升。

今年1 月份美国政府遭遇了 31.4 万亿美元的当前债务上限，但财政部采取了非常措施，使其能够继续为政府活动提供资金。

下一个关键期限是即将到来的 6 月1日，届时国会必须再次提高上限，否则美国政府可能会开始耗尽资金并拖欠债务。

民主党和共和党之间正在进行激烈的对峙。共和党希望白宫同意全面削减公共开支以及进行其他改革。

共和党高层领导人上周二（5月9日）在白宫会见了美国总统拜登，试图解决争端，但会谈没有取得重大突破。

美国政府违约将产生什么后果？

美国财政部长耶伦上周日警告称，这场僵局实际上是"一把指着美国人民和美国经济的脑袋的枪"。

她说，如果不能提高债务上限，"金融和经济混乱将接踵而至"。

上周，美国财政部预测，美国政府最早将于 6 月 1 日开始耗尽资金--此举将对美国和全球经济产生深远影响。

资金短缺将迫使美国财政部可能节省开支，以便首先支付债务和利息。

这可能意味着延迟支付包括教师在内的数千万公共部门职员的工资。

针对包括退伍军人在内的年长和弱势美国人的社会保障金和医疗补贴也可能被暂停。

尽管任何未偿还债务都可能是暂时的，但拜登的经济顾问警告称，即使是"短暂的"违约也会使美国经济损失 50万个工作岗位。

他们认为，"长期"违约将使 GDP 暴跌 6%，并导致数万家企业和约 830 万个工作岗位流失--几乎与 2008 年金融危机期间一样多。

在最坏的情况下，美国将不得不在 7 月或 8 月之前完全停止借贷，这将进一步冲击全球金融市场。

投资者随后会质疑美国债券的价值。长期以来，美国债券被视为最安全的投资之一，是世界金融体系的基石。

美国政府违约可能会严重削弱全球贸易，并使世界其他地区陷入深度衰退。

更严重的违约将导致美元大幅贬值，导致汇率混乱波动，并推高石油和其他大宗商品的价格。

全球通货膨胀很可能再次上升。由于金融体系内缺乏信任，已经受疫情影响的供应链问题可能雪上加霜。

美国两党谈判进展如何？

众议院议长麦卡锡和共和党拒绝在不全面削减预算的情况下提高债务上限。

共和党领导的众议院在 4 月下旬投票决定削减价值约 4.8 万亿美元的拟议预算法案，该法案将取消对清洁能源投资的税收减免，并推翻拜登免除学生贷款债务的计划。

然而，该法案不可能在民主党占多数的参议院获得通过。

拜登至今拒绝谈判，称应该无条件提高债务上限，然后他将讨论可能的预算削减。

拜登希望共和党人公开承诺美国不会违约，并且有能力通过持续借贷来支付所有账单。

在拜登 2011 年担任副总统期间，奥巴马政府被迫向共和党人做出痛苦的让步以避免违约，拜登希望避免重蹈覆辙。

拜登的预算计划将在十年内削减近 3 万亿美元的赤字，主要是通过对富人增税--而共和党不太可能同意这一点。

在上周二拜登与共和党和民主党高级领导人的会谈失败后，麦卡锡估计双方只有短短两周的时间来达成一项随后可以由国会通过的协议。

然而，一些分析师仍然认为债务上限的到期应推迟到 9 月 30 日，以避免立即出现违约风险。

拜登可以援引宪法14条修正案吗？

理论上，总统可以援引美国宪法第14 条修正案，该修正案规定"法律授权的美国公共债务的有效性……不得受到质疑。"

一些分析人士认为，拜登可以争辩说，他有避免违约的宪法义务，因此可以突破债务上限，继续国会已经批准的支出。

然而，此举几乎肯定会导致长期的法律纠纷，这可能会扰乱金融市场。

共和党人警告称，拜登不能单方面行动，解决方案必须通过国会。

本周，一个公共部门工人工会起诉财政部长耶伦和拜登，要求他们根据宪法义务无视债务上限。

该诉讼试图确保在发生违约并优先偿还债务时工人的收入不会因此受到惩罚。（法新社、德新社）

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