 美国：俄罗斯对乌克兰发射了朝鲜制导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2024

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新闻广角

美国：俄罗斯对乌克兰发射了朝鲜制导弹

白宫国家安全事务发言人柯比表示，俄罗斯在俄乌战场上使用了来自朝鲜的导弹。他表示，事态的"激化"令人担忧。有迹象显示，俄罗斯还正在寻求从其他国家获得武器。

柯比：朝鲜导弹投入俄乌战场令人担忧。

柯比：朝鲜导弹投入俄乌战场令人担忧。

（德国之声中文网）来自美国政府的消息称，俄罗斯在对乌克兰发起的侵略战争中，开始使用来自朝鲜的导弹。美国国家安全委员会发言人柯比（ John Kirby）周四在白宫表示，美国情报显示，朝鲜前不久向俄罗斯提供了弹道导弹发射设施以及相应的弹道导弹。新年前后，俄罗斯已开始多次向乌克兰发射这类导弹。柯比说："朝鲜明显提升了对俄罗斯的支持力度，这一发展令人担忧。"

一段时间以来，美国和其他一些国家对莫斯科和平壤军事合作的不断强化深感忧虑。柯比说，受国际制裁及进口管制的影响，俄罗斯越来越陷入孤立境地，因此，不得不在志同道合的国家中寻求军事支持。这类国家中除了朝鲜之外，还包括伊朗。

朝鲜导弹射程900公里

柯比表示，美国掌握的情报显示，12月30日，俄罗斯至少向乌克兰境内发射了一枚朝鲜制弹道导弹。这枚导弹似乎落在扎波罗热地区的空旷地带。而本周二，俄罗斯再度向乌克兰发射了多枚朝鲜制导弹。

2023年9月16日，朝鲜领导人金正恩访俄期间，同俄罗斯国防部长绍伊古在一起会谈。

2023年9月16日，朝鲜领导人金正恩访俄期间，同俄罗斯国防部长绍伊古在一起会谈。

柯比出示的图片上，似乎显示了朝鲜制造的 KN-23和KN-25型导弹。美国卡内基国际和平基金会的潘达（Ankit Panda）表示，这是一种新型固体燃料导弹。如果俄罗斯确实向乌克兰发射了这种导弹，那将是朝鲜研发的导弹首次被投入实战。柯比表示，这种导弹的射程为900公里："我们认为，俄罗斯和朝鲜正在从实战使用情况中总结经验教训，俄罗斯还将继续发射这类导弹，以摧毁乌克兰的民用基础设施，并滥杀乌克兰平民。"

柯比表示，这是俄乌战争爆发以来，"意义重大、令人担忧的一次升级"。美国将同盟友一道，将这一事态发展提交联合国安理会讨论。他表示，朝鲜向俄罗斯提供武器，违反了联合国针对朝鲜的制裁决议。

柯比表示，美国认为，朝鲜向俄罗斯提供导弹的目的，是为了换取俄罗斯的军事设备和技术，其中包括战斗机、地对空导弹、装甲车以及生产高端武器的材料。而此举将对朝鲜半岛和印太地区的和平和安全带来令人担忧的影响

朝鲜因不断推动其导弹及核武计划，受到联合国制裁。图为去年六月朝鲜一次导弹试验的画面。

朝鲜因不断推动其导弹及核武计划，受到联合国制裁。图为去年六月朝鲜一次导弹试验的画面。

在谈到伊朗问题时，柯比表示，有情报显示，莫斯科也正在同德黑兰就购置导弹事宜展开磋商。但美国政府认为，现阶段伊朗尚未向俄罗斯提供弹道导弹。尽管如此，俄伊双方的谈判正在积极进行中。美国对此深表忧虑。

（法新社，德新社，路透社）

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