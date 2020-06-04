美国传染病专家：新冠病毒源于蝙蝠而非人造

（德国之声中文网）美国非政府组织生态健康联盟(EcoHealth Alliance)主席、传染病专家彼得·达萨克（Peter Daszak）6月9日在《卫报》上发表文章，题为“忽略阴谋论 科学家们清楚Covid-19不是在实验室里创造的”。该文回应了英国军情六处前负责人理查德·迪尔洛夫爵士（Sir Richard Dearlove）6月3日有关新冠疫情源于一起实验室病毒泄露事故的看法。迪尔洛夫爵士当时援引了一份所谓的“重要”科学论文。该论文认为，新型冠状病毒并非自然产生，而是由中国科学家创造的。一个多月前，美国国务卿彭佩奥也称，有大量证据表明，新冠病毒源于武汉的实验室。

彼得·达萨克在文章中指出，确定一场大流行病的起源和出现，就像研究一场飞机失事一样，混乱而复杂，“确定一种新病毒的起源是非常困难而且耗时，需要逻辑和理性。”

他说，“过去15年，我们在中国工作，分析了出现Sars和Covid-19的那组病毒。 我们对16,000余只蝙蝠进行了采样，结果表明，Sars是由菊头蝠携带的冠状病毒群中产生的，这种蝙蝠遍布中国南部和中部，并经常在湿货市场中交易。我们发现，和Sars有关的病毒在实验室中可以影响人体细胞，让实验室动物患病，阻碍旨在保护我们的药物和疫苗的效果。我们和研发突破性药物瑞德西韦的科学家一起工作，证明其对已知的人类冠状病毒和我们估计可能出现的病毒有效。我们对这些病毒提出了警告，指出它们可能会导致下一次大流行。”

携带危险病毒的动物 来自空中的危险 狐蝠和蝙蝠被认为是埃博拉病毒的最初携带者。在西非的一些国家，狐蝠和蝙蝠是人们喜食的野味。病毒首先由动物传染给人，之后在人与人之间相互传染。目前还无望停止病毒的传播。

携带危险病毒的动物 牛痘 牛痘主要来自牛。但是所有哺乳动物 - 也包括人类，都可以感染这种病原体。在德国没有针对牛痘的疫苗。不过接种了人痘疫苗的人，可以避免感染。从前，通常是人们在挤奶时感染牛痘，首先是手受到感染。

携带危险病毒的动物 蚊子叮咬的危险 如今，人们可以轻而易举地从一个大陆到另一个大陆旅行，对动物来说也是如此，例如亚洲虎蚊。和许多其他异国动物昆虫一样，虎蚊也随着出口货物，通常是通过轮船来到欧洲。它是传播登革热病毒的罪魁祸首。

携带危险病毒的动物 鹦鹉热 鹦鹉热是一种人畜共患疾病，对儿童和和年老体弱者来说尤其危险。尤其是鹦鹉，虎皮鹦鹉和鸽子最容易携带这种病毒。对这样的人大多是受感染动物的粪便干燥。激起了空气中的灰尘。

携带危险病毒的动物 貉犬瘟热病 2008年以前，德国也有貉犬瘟热病，主要由狐狸传播。通过大规模疫苗接种，这种危险的疾病被根除。感染致命的貉犬瘟热病者往往难逃死亡的命运。这种病在德国已经灭绝。

携带危险病毒的动物 猫抓病 猫抓病对儿童来说尤其危险。通常是由于被猫咬伤或抓伤而传染。动物血液中携带的病毒可以潜伏多年不发病。在德国，约13％的猫被打防疫针。 作者: Gudrun Heise



坚信Covid-19起源于蝙蝠

彼得·达萨克继续写道：“在中国15年的工作使我们处于一个独特的位置，可以相当自信地确定Covid-19可能的来源。我们最近发表了一篇同行评议的论文，报告了781个以前科学家不知道的蝙蝠源冠状病毒基因序列。这些病毒包括已知的Sars-CoV病毒、Sars-CoV-2病毒和2016、2017年在广东导致2.5万头猪死亡的Sads-CoV病毒的近亲……我们的报告坚定地认为，Covid-19起源于蝙蝠，地点在中国云南、缅甸、老挝和越南边界病毒进化的热点地区。”

彼得·达萨克说，对于英国军情六处前负责人迪尔洛夫爵士提到的“重要”报告，其中一位作者，挪威军方首席科学顾问约翰·弗雷德里克·莫克斯内斯（John Fredrik Moxnes）已经从论文中撤下了自己的名字，而来自弗朗西斯-克里克研究所和伦敦帝国理工学院的科学家也否定论文的结论。”

彼得·达萨克还指出，2018年，他们对生活在云南农村地区的人们进行了一项初步调查，发现将近3％的人带有蝙蝠冠状病毒的抗体。”如果将这一数据扩展到已知有蝙蝠携带冠状病毒的东南亚人口稠密的地区，我们可以可靠地估计，那里每年有一百万到七百万人感染蝙蝠冠状病毒。”

彼得·达萨克在文章最后写道，“我们估计，在东南亚农村等新兴疾病热点地区的野生动物中，有170万种未被发现的病毒。我们不应该追逐阴谋论，而应将注意力集中到这些地区以及前线社区。像这样的大流行病并不是一生只会出现一次的悲剧。忽视全球科学界对它们如何以及为何出现的指导，将让我们所有人付出巨大的代价。”

乐然/叶宣（《卫报》等）