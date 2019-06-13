美国会隔海「反送中」 施压总统关注人权

(德国之声中文网) 美国国会议员跨越党派联合起来，重新提出《香港人权与民主法》。美国在声明中指出，此法案显示当民主、人权、法治等自由权利因为中国政府与共产党的干预而陷入危机时，美国重申对这些价值的重视。
该法要求美国总统采取措施，保护美国公民与企业免受修订后的《逃犯条例》影响，包括决定是否需要修正与香港现有的引渡条例，以及是否需要修正国务院给予香港的旅游建议。此外，也要求总统查明谁应该为香港书商与记者被绑架负责，又是由谁从旁共谋侵害他们的基本权利，将他们引渡到中国拘禁或审判。对于这些侵犯人权者，应该冻结他们在美国的资产，并且禁止他们入境美国。
法案要求国务卿应该每年检视香港的自治情况，评估是否继续按照1992年的《香港政策法》给予香港优惠待遇。商业部份，则要求商务部长每年发布报告, 评估香港政府是否充分执行在美国对于敏感两用物品的出口规定，以及美国和联合国的制裁令，特别是伊朗和朝鲜。
最后，该法案也澄清，若有任何人因参加捍卫香港民主、人权、法治的非暴力抗议活动而被政府逮捕或拘留，美国不得以此为由拒绝发给签证。
对中国保持鹰派态度的共和党参议员马可·鲁比奥 (Marco Rubio) 说：「美国必须发出强烈的信号, 表明我们与和平倡议自由和法治的人站在一起，反对北京日益干涉香港事务。」
美国议长佩洛西对这个法案表示赞许，她表明希望总统特朗普「在他和中国讨论贸易时，讨论中国的人权和自由情况。」
特朗普预计会在六月底的G20峰会上，与中国领导人习近平见面讨论贸易事宜。
罗法/杨威廉(法新社等)
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
清早人群聚集
6月12日上午八时多，立法会大楼旁的龙汇道、添美道、立法会道就已经完全占满人，未见警方积极驱离。
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
立法会延后二读
立法会因被示威群众完整包围，将原定8点半举行的工务小组会议取消。人潮到中午也没有散去，因此立法会也将原定11时进行《逃犯条例》修订的二读大会延后。
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
防暴警察待命
示威民众聚集在金钟的立法会大楼周围，蔓延至添马公园。防暴警察在立法会大楼、政府总部外围戒备待命
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
立法会议员与警方交涉
头戴头盔、手撑雨伞的民众与配备长盾的警方在添华道和夏愨道交界对峙，公民党立法会议员杨岳桥和谭文豪在中间调停。
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
示威者自备头盔、面罩
这次「反送中」罢工、罢课、罢市的「三罢行动」，参与群众以年轻人居多，大部份都戴上口罩，有的还会加上头盔、护目镜。
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
警民隔着铁马对峙
示威者于金钟力宝中心外架设铁马，挡住金钟道两条行车线。下午，防暴警察开始用胡椒喷雾驱离民众。
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
官方定义为「暴动」
下午开始，大批警员出动橡胶弹、布袋弹、催泪弹和催泪水剂等抗暴手段驱赶民众。香港警方甚至出动凖军事化的特遣镇暴警察「速龙小队」加入清场。
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
警方施放催泪弹
12日下午约3点开始，警察展开清场动作，一边劝告民众不要和警方冲撞，一边高举「警告:催泪烟」标语，并且朝群众发射催泪弹。示威民众节节后退，没有强力反抗，互相用清水冲洗眼睛。
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
警盾与雨伞
防暴警察配备的防暴盾分为长方形和圆形两种。长方形的盾牌可以构建成一座流动的高墙，让警方推进防线；圆形盾牌方便携带，有利于警察一手持武器、一手持盾牌防御。相对而言，示威民众要防御催泪烟雾或是警方的其他攻击，只有雨伞可以用。
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
香港特首谴责「暴动」
傍晚，香港行政长官林郑月娥透过电视发表讲话，形容在金钟一带的场面令人痛心，谴责「破坏社会安宁、妄顾法纪的暴动行为...已经不是和平集会，而是公然、有组织地发动暴动，亦都不可能是爱护香港的行为。」
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
「不排除任何可行方法控制情况」
下午4点半，香港警务处处长卢伟聪见记者，指示威者使用危险武器，可以杀人，呼吁民众不要进入金钟，以「骚乱」形容事件。警方发言人说，预计动用警棍、胡椒喷雾、手掷催泪弹等驱赶民众。当他被记者问及会不会使用真枪，他表示不会排除任何可行的方法控制情况。晚上6点，警方发布公告，以「暴乱」形容示威。
-
香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场
破碎的宁静
在警方的密集驱离之下，大部份民众都已经散去，原先的上万民众只剩下不到百人。13日，立法会附近街道恢复通行，但是垃圾纸屑仍然散落各处，一片狼藉。