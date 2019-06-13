美国会隔海「反送中」 中国批干涉内政

(德国之声中文网) 美国国会议员跨越党派联合起来，重新提出《香港人权与民主法》。美国在声明中指出，此法案显示当民主、人权、法治等自由权利因为中国政府与共产党的干预而陷入危机时，美国重申对这些价值的重视。

该法要求美国总统采取措施，保护美国公民与企业免受修订后的《逃犯条例》影响，包括决定是否需要修正与香港现有的引渡条例，以及是否需要修正国务院给予香港的旅游建议。此外，也要求总统查明谁应该为香港书商与记者被绑架负责，又是由谁从旁共谋侵害他们的基本权利，将他们引渡到中国拘禁或审判。对于这些侵犯人权者，应该冻结他们在美国的资产，并且禁止他们入境美国。

法案要求国务卿应该每年检视香港的自治情况，评估是否继续按照1992年的《香港政策法》给予香港优惠待遇。商业部份，则要求商务部长每年发布报告, 评估香港政府是否充分执行在美国对于敏感两用物品的出口规定，以及美国和联合国的制裁令，特别是伊朗和朝鲜。

最后，该法案也澄清，若有任何人因参加捍卫香港民主、人权、法治的非暴力抗议活动而被政府逮捕或拘留，美国不得以此为由拒绝发给签证。

对中国保持鹰派态度的共和党参议员马可·鲁比奥 (Marco Rubio) 说：「美国必须发出强烈的信号, 表明我们与和平倡议自由和法治的人站在一起，反对北京日益干涉香港事务。」

美国议长佩洛西对这个法案表示赞许，她表明希望总统特朗普「在他和中国讨论贸易时，讨论中国的人权和自由情况。」

6月14日，中国外交部副部长乐玉成紧急召见美国驻华使馆临时代办傅德恩（Robert Forden），就美方涉及香港及其《逃犯条例》的言行提出交涉，并要求美国立即停止干涉香港内政。

乐玉成敦促美国不要采取任何有害香港繁荣稳定的行动。中国外交部在一份声明中称：“我们敦促美方客观公正看待香港特区政府依法修例，切实尊重特区政府正常的立法进程，立即停止以任何形式干预香港事务，不做任何损害香港繁荣稳定的事。中方将视美方行动作出进一步反应。”

特朗普预计会在六月底的G20峰会上，与中国领导人习近平见面讨论贸易事宜。

罗法/杨威廉(法新社等)