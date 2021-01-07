美国会遭冲击 中国怎么看？

(德国之声中文网)1月6日美国国会遭受特朗普支持者暴力冲击之后，德国外长马斯(Heiko Maas)第一时间发表推特警告，"民主之敌将会为华盛顿难以置信的场面感到高兴……蔑视民主机构会造成严重后果，特朗普及其支持者必须接受美国选民的决定，停止践踏民主。"

马斯虽然没有明确点出究竟谁是"民主之敌"，但是鉴于欧盟近年来明确将中国定义为"体制竞争对手"，德国外长的推特显然也将中国包含在内。

在中国社交媒体新浪微博上，不少中国网民纷纷以幸灾乐祸的姿态点评美国国会山遭冲击事件。《环球时报》官方账号发布的新闻快讯下，有微博用户评论说："枪在手，跟我走，国会算个球"；还有用户讽刺有4人在暴乱中身亡说："民主是必须要流血牺牲的。"更有人模仿一个多世纪前"戊戌六君子"之一谭嗣同的口吻写道"各国变法，无不从流血而成，今美利坚未闻有流血而牺牲者，此国之所以不昌也。有之，请自川粉始"，获得了大量网民点赞。

中国官媒中央电视台则发表了一篇快评，标题以"暴民打砸国会山，美式民主演砸了"直接炮轰美国政治体制。文章称，"这场由选举导致的暴乱、由暴乱引发的悲剧，让全世界瞠目结舌。一向标榜民主、人权的美国却成了暴乱、冲突、禁足的国度。这不仅是社会分化的民主闹剧，也折射了美国民粹的制度化倾向和极端的种族以及阶层对立。"评论指责特朗普"滥权威胁选务人员到滥诉选举舞弊"，"不惜通过煽动群众、达成暴力，已经到了为了追逐权力不择手段的地步，将所谓的美式民主的遮羞布撕了个干干净净。"评论作者认为，两党制衡的制度设计"俨然成为了彼此攻讦、互相拆台的党争工具"，"暴民打砸国会山已经表明，这出美国政治大戏的高潮才刚刚开始，这个自诩为"民主灯塔"的国家在宪法危机和对民主制度日益加剧的不信任中举步维艰，美式民主正在全世界面前丢丑、破产。美国政客还有何颜面吹嘘他们那套骗人的把戏！"

揶揄"靓丽风景线"

除了幸灾乐祸者，还有些中国网民借此指责西方舆论在国会山事件与此前香港事件中采取双重标准。共青团中央的官方账号将国会山遭冲击的画面点评为"世界名画"。在美国驻华大使馆官方微博下，许多网民模仿众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)的口吻说，冲击国会山的暴力示威"也是一道靓丽的风景线"，"我们呼吁美国政府倾听国会示威者的呼声，打开对话通道，保障示威者的人权与自由，立即逮捕对示威者开枪的黑警。 "

需要指出的是，众议长佩洛西“靓丽风景线”一说并非针对香港的“勇武派”示威者，而是指2019年“六四”三十周年时的香港维园烛光晚会。

官媒《环球时报》的总编胡锡进也发表微博，指出美国四大媒体《纽约时报》《华盛顿邮报》《华尔街日报》《洛杉矶时报》同时在头版头条使用了"暴徒"（mob）的字眼。"但我想指出的是，如果出这种事的是某个发展中国家的首都，这四家媒体很可能会换上另一个称呼：华盛顿之春。这个世界上"最民主"的国家里孕育了知识界如此奇葩的双标，真是让人哭笑不得"；"这个时候中国人自然会想起佩洛西曾经赞扬香港示威者的暴力活动是'美丽的风景线'，请她别哑巴，也说说特朗普支持者攻击国会属于美丽到哪个级别的风景线吧。""谴责所有违法的暴力活动。谴责所有出于政治目的而美化暴力活动的人。"

认为美式民主有软肋

在另一中国社交网站"知乎"上，不少网民则注意到黎巴嫩常驻联合国代表萨法(Mohamad Safa)的表态："如果美国看到美国正在对美国做的事，美国肯定会入侵美国，并从美国暴政的手中解放美国。"有知乎用户指出，西式民主有一个苛刻的前提条件：国民中不能有根本性的意识形态裂痕分歧，否则"所谓的民主制度只会加速社会的撕裂，加剧民众的裂痕。……所谓的阿拉伯之春不断蔓延，最终反噬美国自己，根源就在于此。"

还有知乎用户注意到，新闻画面上支持特朗普的示威者都是30岁以上的中老年人群，"让原本渴望稳定生活状态的中年人热衷于政治运动的原因只有一个：就是确信维持现状只会让他们的稳定生活消失。很不幸的是，就美国而言，这确实是他们必须担忧的问题……这次站出来支持川皇的老白人群体，他们并不是期望未来变得更美好，也未必相信什么MAGA(让美国再次伟大)，而只是希望未来不要变得比今天更糟糕。但很遗憾，这是和资本家的利益相违背的。"

推特、脸书以"涉嫌发表煽动性言论"为由暂时冻结了特朗普账号，也引发了不少知乎用户的关注。有网民写道，许多"无知群众"会把此次事件视作西方言论自由和民主的样板，以为"一国总统的不当言论，媒体说删就删"代表了真正的自由，"但这种资本和寡头垄断才是最恐怖的"。"距离你退出白宫就剩下两礼拜，完全能做到让你政令不出办公室，推特怕你啥？等你干不了总统，你就是一个企业家，还没有推特老总有钱。"还有用户则揶揄到："资本家本性，干大事而惜身，见小利而忘民，天天煽动群众勤王，群众真来勤王了，你又怂了。懂王配不上支持他的人民。"

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