美国会通过香港自治法 向中国施压拟本周生效

(德国之声中文网) 美国众议院在7月1日一致通过《香港自治法》之后，参议院也在2日通过，法案已经送交白宫等待总统特朗普签字生效。

《香港自治法》授权华府制裁与推动国安法有关的中国官员有金融往来的银行。美国议员表示，他们希望快马加鞭地让这项法案在本周内生效，以展现他们对香港示威者的支持。

中国外交部发言人在参议院表决之前，在记者会上说「中方对美国会执意推进审议有关涉港消极议案表示强烈不满和坚决反对。」他敦促美方「认清形势，恪守国际法和国际关系基本准则，停止以任何方式干涉香港事务，停止审议推进、更不得签署实施有关涉港消极议案」，否则中方必将予以坚决有力反制，一切后果完全由美方承担。

赵立坚说: 「美国一些人包藏祸心，一直不遗余力地策划、制造、煽动所谓的『美丽风景线』，建议他们还是把『美丽风景线』留给自己吧！」

美国因应香港情势，透过一系列法案试图对中国施压。在2019年反送中浪潮中，美国通过《香港人权与民主法案》要求美国制裁侵害香港人权的中国官员。

在6月30日中国通过「港区国安法」当天，美国议员对香港人权感到担忧，美国参众两院议员在议会提出「香港安全港法案」(Hong Kong Safe Harbor Act)，提议为和平抗争、且有充分理由相信会被迫害的香港人提供政治庇护。该法提议给予这类香港人「第二优先难民」的身份，从而简化申请手续。该法案设有日落条款，将在通过后5年失效。

佩洛西: 应谴责这项恐怖法律

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)特地出席众议院外交委员会，并在致辞中表示，中国通过所谓的「国家安全法」将23年前承诺的「一国两制」逼至绝境，「所有热爱自由的人都必须强烈谴责这项恐怖的法律，它是刻意为了瓦解香港的民主自由而立法。」佩洛西也呼吁总统特朗普采取强硬行动让中国官员负起责任。

她说:「为了保全香港人民自由、正义和真正的自治。我们必须考虑任何可以派上用场的工具，包括签证限制、经济惩罚等。」

民主党总统候选人拜登谴责特朗普对付中国的态度软弱: 「难怪中国都不需要为自己的行为负责。再一次地，特朗普总统妥协了我们的价值，向中国集权统治者确保他们在白宫有一个理念相同的伙伴。」拜登称如果自己当选，他会比特朗普更加强硬，「火力全开」地实施保护新疆和香港权利的法律，「捍卫我们的价值」。

香港民主派人士视像发言

众议院的外交委员会也邀请香港众志创党主席罗冠聪、支联会主席李卓人、《學苑》前任總编辑梁继平等人做视像发言。

香港电台报导，罗冠聪在听证会上告诉议员，这次国安法再度体现过去中国承诺的「高度自治」只是谎言，「花了数十年建立起来的城市，摧毁它却只需要几个礼拜。」他也告诉美国议员，在国安法下，黄之峰、黎智英等人都身陷险境。

罗冠聪发言前在脸书上贴文说，自知参与听证会都要面对一定风险，「不论说法多符合国际标准、外交逻辑，也不知会否成为中共罗织国安法罪名的藉口」。

李卓人提到国安法生效首日就已经有数百人被捕，但他们只是挥动旗帜。

梁继平也说香港人现在人人自我审查、活在白色恐怖，也谴责北京试图在国际上孤立香港人。

张慈 (综合报导)