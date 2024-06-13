美国会通过法案 质疑“西藏自古以来属于中国”

周三美国众议院以压倒多数通过决议，反对中国就西藏历史和地位散布“虚假信息”，并敦促北京同西藏开展对话。

（德国之声中文网）周三，美国众议院以391票对26票的压倒多数通过了《促进解决西藏-中国争端法》(Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act) 。上个月该项法律草案已经获得参议院通过，目前只须拜登总统签署，即可生效。该法案驳斥了中国政府有关“西藏自古以来就是中国领土一部分”的说法，并将推动美国在政策层面上认为西藏地位悬而未决。

此外，这项法律草案还要求美国政界认识到，西藏并非只限于中国政府所定义的西藏自治区，也包括甘肃、青海、四川和云南省境内的藏区。来自德克萨斯州的共和党众议员麦考尔（Michael McCaul）周二在众议院表示：“该法案获得通过，将表明美国不认同西藏现状的决心。我个人认为，这是能够给达赖喇嘛和西藏人民的最强信号和最好礼物。”

共和党众议员：新法案是送给达赖喇嘛和西藏人民的最强信号和最好礼物。 图像来源: Kevin Dietsch/Getty Images(AFP

麦考尔在一份声明中表示：“西藏人和所有人一样，有权享有宗教自由，其中包括不受中国共产党监视、审查和拘留的自由。”这项新法案将允许国务院官员“积极而直接地”反驳中国政府有关西藏的虚假信息，即拒绝西藏“自古以来属于中国”的说法。

今年二月，参议院就已通过了该法案的参议院版本。民主党议员麦戈文(Jim McGovern) 表示，美国政府此前“不设前提条件”推动北京同西藏开展对话的努力已经以失败告终。

北京声称，过去七百多年以来，西藏一直处在中国中央政权的统治之下。但西藏活动人员则认为，事实上，西藏在相当长的历史时期内，一直实行着有效的自治。达赖喇嘛此前已多次申明，他不追求西藏在政治上的独立，但他并不认可北京有关西藏历史上一直归属中国的说法。

美国国务院承认西藏自治区和其他藏区是中国领土的一部分，但新法案的支持者则强调，美国政府从不认为，1950年代中共对西藏的占领符合国际法。新法案的起草者指出，中国政府虽然宣称藏人拥有“自治权利”，但与此同时却在有系统地打压藏人捍卫自身宗教、文化、语言、历史、生活方式以及环境的努力。



西藏精神领袖达赖喇嘛宣布，将在本月到访美国，接受膝盖治疗。届时达赖喇嘛是否会同美国政府高层举行会晤，目前还不得而知。2020年美国总统大选期间，民主党候选人拜登曾对其竞选对手特朗普提出批评，称他是过去三十年以来，唯一一位未和达赖喇嘛举行过会晤的美国总统。不过，2021年拜登就任美国总统以来，也一直没有同西藏宗教领袖达赖喇嘛举行过会晤。但拜登总统经常会表现出对西藏事务的关注，比如他同中国领导人习近平会晤时就曾表示，中国对西藏的打压令他感到担忧。此外，拜登总统还提名一位国务院官员出任西藏事务协调人。

中国政府一直宣称，西藏问题属中国内政，外国无权干预。中国也反对任何国家的官员同达赖喇嘛进行接触。2010年以来，西藏流亡政府同北京的谈判一直陷入停顿。今年四月，中国外交部重申，“接触商谈要谈的只能是十四世达赖本人，最多加上他周围一些人的个人前途问题，而不是谈什么‘西藏高度自治问题’”。

《促进解决西藏-中国争端法》今年二月在参议院表决时，议员们曾表示，这项法案将有助于美国促进北京当局与达赖喇嘛之间对话的政策，以推动和平解决中国政府与西藏之间的持续争端。

（综合报道）

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