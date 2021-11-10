美国会谘询机构：需加强对中军事威慑力

（德国之声中文网）根据美国国会两党咨询机构周三（11月17日）发表的一份报告，美国国会要求政府采取紧急措施，透过加强美国对中国的军事威慑力，来避免中方侵略台湾的事件发生。

路透社报道，有鉴于两岸局势持续升温，专门监督并调查美中之间国家安全和贸易问题的美中经济暨安全检讨委员会（USCC）在其提交给国会的年度报告中，提出了一系列关于台湾的建议。

报告说，国会应授权并拨款给台湾向美国购买防御设备，并为政府在印太地区部署巡航导弹、弹道导弹及其他弹药等军事项目上提供资助，同时在该区域增加经费、进行军事监控。

报告也写道：「如果中国领导人将美国的政策理解为他们对台湾进行机会主义式侵略的时机，这可能不会引起美国快速或决定性的反应，那么美国当前政策的不明确性恐将导致（对中国的）军事威慑失败。」

在16日举行的视频通话中，中国领导人习近平警告美国总统拜登，中国将对台湾的挑衅行为作出回应。根据新华社报道，习近平说：「如果『台独』分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不採取断然措施。」

路透社则引述一名知情美国官员报道，中美双方在会谈期间并没有就台湾问题建立任何「护栏」或新的共识。

USCC：注意中国投资风险

除了台湾议题外，USCC的报告也涉及两国间一系列的经济问题，包括建议国会考虑立法解决美国投资者及美国利益在中国进行投资时的风险。

委员会主席克利夫兰（Robin Cleveland）在报告中的开场白写道，「中国的资本控制 」可能会限制投资者将资金从股票和债券投资中移转出来的能力，当局缺乏监督也可能会危及投资者的资金。

他也写道：「最重要的是，许多将从美国投资中受益的（中国）公司已被正式确定为对美国国家安全利益的威胁。」

报告建议禁止或至少要进一步识别「可变利益实体」的风险。意指许多中国大陆公司为规避中国对某些行业的外国直接投资的禁令而创建离岸公司，并在美国交易所上市。

美国正不断加强对中国金融市场的投资，在2020年已达到1.2兆美元。报告称，美国对中国市场的投资量，使政府难以针对那些有问题的中国公司所构成的威胁进行防御。

截至目前，拜登政府已禁止美国公司及个人实体对24家公开交易的中国公司进行投资，但USCC委员费德勒（Jeffrey Fiedler）和韦塞尔（Michael Wessel）说，「还有许多其他公司应该也要在名单上」。

（路透社、新华社）

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