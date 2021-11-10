 美国会谘询机构：需加强对中军事威慑力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国会谘询机构：需加强对中军事威慑力

台海局势升温，专门针对美中贸易及安全问题提交年度报告的美国会谘询机构USCC指出，若美对中国的军事威慑力不足，恐让中国对台湾採取「机会主义式的侵略」。

Handelsgespräche zwischen China und den USA

在拜习会结束后，中美并未就台湾问题设置「护栏」或达成共识。美国国会咨询机构担心美国若不加强提升军事威慑力，中国恐将对台展开行动。

（德国之声中文网）根据美国国会两党咨询机构周三（11月17日）发表的一份报告，美国国会要求政府采取紧急措施，透过加强美国对中国的军事威慑力，来避免中方侵略台湾的事件发生。

路透社报道，有鉴于两岸局势持续升温，专门监督并调查美中之间国家安全和贸易问题的美中经济暨安全检讨委员会（USCC）在其提交给国会的年度报告中，提出了一系列关于台湾的建议。

报告说，国会应授权并拨款给台湾向美国购买防御设备，并为政府在印太地区部署巡航导弹、弹道导弹及其他弹药等军事项目上提供资助，同时在该区域增加经费、进行军事监控。

报告也写道：「如果中国领导人将美国的政策理解为他们对台湾进行机会主义式侵略的时机，这可能不会引起美国快速或决定性的反应，那么美国当前政策的不明确性恐将导致（对中国的）军事威慑失败。」

在16日举行的视频通话中，中国领导人习近平警告美国总统拜登，中国将对台湾的挑衅行为作出回应。根据新华社报道，习近平说：「如果『台独』分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不採取断然措施。」

路透社则引述一名知情美国官员报道，中美双方在会谈期间并没有就台湾问题建立任何「护栏」或新的共识。

USCC：注意中国投资风险

除了台湾议题外，USCC的报告也涉及两国间一系列的经济问题，包括建议国会考虑立法解决美国投资者及美国利益在中国进行投资时的风险。

DW.COM

美国国家安全顾问沙利文周二表示，美国将在多个层面加强与中国的接触，包括评估裁军对话的可能性，以确保两个大国之间的竞争不会演变为冲突。

德国之声专访美国对外关系委员会高级研究员库普乾，请他谈谈即将举行中美首脑峰会，拜登与习近平可能谈及的内容，以及这次会议的重要性。

委员会主席克利夫兰（Robin Cleveland）在报告中的开场白写道，「中国的资本控制 」可能会限制投资者将资金从股票和债券投资中移转出来的能力，当局缺乏监督也可能会危及投资者的资金。

他也写道：「最重要的是，许多将从美国投资中受益的（中国）公司已被正式确定为对美国国家安全利益的威胁。」

报告建议禁止或至少要进一步识别「可变利益实体」的风险。意指许多中国大陆公司为规避中国对某些行业的外国直接投资的禁令而创建离岸公司，并在美国交易所上市。

美国正不断加强对中国金融市场的投资，在2020年已达到1.2兆美元。报告称，美国对中国市场的投资量，使政府难以针对那些有问题的中国公司所构成的威胁进行防御。

截至目前，拜登政府已禁止美国公司及个人实体对24家公开交易的中国公司进行投资，但USCC委员费德勒（Jeffrey Fiedler）和韦塞尔（Michael Wessel）说，「还有许多其他公司应该也要在名单上」。

（路透社、新华社）

© 2021 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Auf diesem Foto, das von der Taiwan Central News Agency zur Verfügung gestellt wurde, werden die US-Senatoren Chris Coons, Dan Sullivan und Tammy Duckworth von Joseph Wu, taiwanesischer Außenminister, und Brent Christensen, Direktor des American Institute in Taiwan, begrüßt. Die drei US-Senatoren wollen sich mit Taiwans Spitzenpolitikern inmitten der Spannungen mit China treffen. +++ dpa-Bildfunk +++

美国议员访台：展现台美关系或加剧两岸紧张？ 10.11.2021

美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？

''USA'' is formed by lighting on the Taipei Grand Hotel, to thank the U.S. who will give Taiwan 750,000 doses of COVID-19 vaccine after the COVID-19 alert rose to level 3 , in Taipei, Taiwan, Sunday, June 6, 2021. Taiwan is desperate for vaccines after a sudden outbreak that started in late April caught authorities by surprise. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

美国议员乘军机访台 中国东战区联合战备 09.11.2021

台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。

FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

两岸开战假信息：为何中国谣传将武统台湾？ 08.11.2021

两岸局势紧张之际，台海即将开战的谣言在中国甚嚣尘上，虽然中国官媒做出澄清，但讨论仍然持续。学者向德国之声解释，为何中国民众会「过度解读」？

广告

媒体看中国

USA I Virtuelles Treffen Joe Biden und Xi Jinping

德语媒体：冲突并非不可避免

周二，中美领导人举行了历时三个半小时的视频会谈。多数德语报章认为，尽管峰会本身并未取得实质性突破，但双边关系日趋紧张的大背景下，举行会谈本身就是一个缓和的信号。  