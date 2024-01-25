美国会访台代表团：坚定、真实且百分百跨党派支持台湾

（德国之声中文网）台湾当选总统赖清德周四（1月25日）会见了自本月初赢得大选以来首个访台的美国现任议员代表团，表示希望美国能够继续坚定地支持台湾。

现任副总统赖清德将于5月20日就职，继续代表民进党执政。

北京声称台湾是中国领土，指责赖清德是一个危险的分裂分子，并拒绝了他的会谈提议。

更多阅读：赖清德就任前过渡期 中国打"观望牌"

赖清德在会见美国“国会台湾连线”共同主席、民主党众议员贝拉（Ami Bera）与共和党众议员狄亚士巴拉特（Mario Diaz-Balart）时表示，民主和自由是美国和台湾的核心共同价值观。

“台湾地处第一岛链，位于中国专制扩张的前沿。这使台湾成为一个重要的战略要地。台海两岸的稳定对地区和全球的和平与繁荣极其重要”，赖清德说。

赖清德表示，他将继续维持两岸和平稳定的现状。他说：“你们在这个重要时刻来访，充分体现了美国对台湾坚如磐石的支持。”

这位台湾当选总统还表示，“我也希望两位共同主席和我们在美国国会的朋友们继续支持台湾加强我们的自卫能力，以便我们能够共同维护地区的和平、稳定与繁荣。”

台灣大選結束了，你還好嗎?

狄亚士巴拉特告诉赖清德，“我们今天在这里传达的主要信息是……美国对台湾的支持是坚定的、真实的，而且是百分之百两党一致的。”

他说：“请放心，你得到了美国国会的支持。”

同时也是美国众议院外交事务委员会成员的贝拉稍后对记者说，他预计北京可能会在赖清德5月就职典礼之前对台湾“搞一些动作”。

“我想对北京说：不要那样做，应透过其他方法来维持两岸现状，维护地区和平与繁荣，但他们可能不会听我的”，贝拉说。

台湾政府拒绝接受中国的主权主张，称只有台湾人民才能决定自己的未来。

尽管没有正式的外交关系，但美国是台湾最重要的国际支持者和军火销售国。中国曾多次警告美国停止对台湾的支持，这一直是中美关系中的一个敏感因素。

上周，赖清德和蔡英文总统会见了美国总统拜登派遣来访的由美国前政府高级官员组成的非官方代表团。

更多阅读：赖清德当选 美中能否共管台湾？

（路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。