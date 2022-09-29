美国会议员要求调查美外交官及家属在华遭强制隔离检疫

（德国之声中文网）中国外交部周五（9月30日）驳斥了美国两名国会议员关于中国对美国外交官及其家属强迫进行新冠隔离的投诉。

中国外交部发言人毛宁说，中方一视同仁地对中、外籍来华人员采取科学、有效的防疫政策，相关政策是公开、透明的。

她说，无论其身份如何，所有美国游客都要遵守中国的防疫政策，包括入境后的医疗观察和健康监测。

毛宁说：“美方个别议员这种言论和说法荒谬至极，完全是空穴来风，反映出美方个别议员对华认知存在严重问题，‘恐华妄想症’病得不轻。”

共和党籍议员詹姆斯·科默（James Comer）和麦克·麦考尔（Michael T. McCaul）周三致信美国国务卿布林肯，要求布林肯澄清有关美国外交官及家属在中国被强制隔离的消息。他们在信中写道：“美国驻北京大使馆官员最近证实，新冠疫情以来，16名美国外交官及其家属都曾被非自愿地关押在隔离场所，并受到严格的隔离措施管理，同时还不清楚什么时候可以解除隔离。”

信中说：“共和党议员担心，美国外交人员在中国隔离时，可能迫于压力已经交出情报。”

信中写道：“中国已经对美国构成地缘政治上的威胁。中国不应该强迫美国外交官隔离并在那里对他们实施监控。”

美国驻华大使馆没有立刻回复美联社的问询。

《华盛顿邮报》今年7月曾援引美国驻华使馆的消息称，新冠疫情爆发以来，驻华美国16名外交官及其家属在“在违背个人意志的情况下，被强行送到政府划定的隔离点隔离”。

美国国务院认为，这种做法明显违反维也纳外交关系公约。美国新任驻华大使伯恩斯赴任时得到中方的承诺，今后美国外交人员及其家属可以在自己的住所或者大使馆内隔离，无须再前往卫生条件差、过度拥挤和缺乏隐私的公共隔离机构。

中国外交部发言人毛宁今天在新闻例会上说，她不清楚所谓16名美国外交官及家属被强制隔离的情况，也不清楚这个数字是从何而来。

她说：“说中国通过强迫美国人隔离来获取情报，这说法未免太过荒谬了。”

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（美联社）

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