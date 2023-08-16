 美国会议员称其电邮受到“中共黑客袭击” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2023

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美国会议员称其电邮受到“中共黑客袭击”

美国共和党众议员贝肯说，联邦调查局告知他，他的电子邮件此前“被中共黑客袭击”，其个人信息和竞选信息被泄露。他还表示，他成为中共目标是因为他反对在新疆、西藏、香港的侵犯人权行为，“并且支持一个独立的台湾”。

美国联邦调查局告诉众议院贝肯，中国黑客窃取了他个人银行信息、政治策略等信息。

美国联邦调查局告诉众议院贝肯，中国黑客窃取了他个人银行信息、政治策略等信息。

（德国之声中文网）美国共和党众议员贝肯（Don Bacon）8月14日在社交媒体X（以前的推特）上说，他被FBI（美国联邦调查局）告知，"中共在今年5月16日至6月16日期间黑客入侵了我的个人电邮和竞选电邮"。

《华盛顿邮报》在周一（8月15日）首先报道了这一消息。

贝肯说，这次黑客攻击是"微软软件的一个漏洞"造成的。路透社指出，这显然是指微软上个月披露的黑客攻击活动。据报道，这次黑客攻击导致包括美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）和美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）等美国高官的数十万封电子邮件被盗

美媒CNN此前报道称，美国众议院的电邮也是此次黑客行动的目标之一。

贝肯8月14日在X上写道，这次黑客行动还有其他受害者，"中共政府不是我们的朋友，他们在非常积极地开展网络间谍活动"。贝肯还说，"我会加班加点，确保台湾获得他们已经订购的190亿美元武器中的全部，以及更多"。


北京则驳回了贝肯的指控。中国驻美国大使馆的一名发言人称这是"抹黑"，贝肯的说法"毫无根据"，并表示美国政府最近向台湾的军售严重损害中国主权。

据路透社报道，美国联邦调查局和微软拒绝对此发表评论。

贝肯的一名发言人还表示，美国联邦调查局告诉贝肯，中国黑客窃取了他个人银行信息、政治策略和竞选筹款有关的信息。

贝肯于2016年当选美国国会议员，曾担任美国空军准将，目前在美国众议院军事委员会任职，该委员会协助决定美军的年度预算和开支计划。

据贝肯的发言人称，这位国会议员之所以成为网络攻击目标，很可能是因为贝肯公开支持台湾，并对中国对待维吾尔人的态度发表了批评性言论。

贝肯本人也于8月15日在X上写道，中共对他的电子邮件进行黑客攻击是因为，"我反对对维吾尔人的种族灭绝以及在西藏、香港的侵权行为。而且，我支持一个独立的台湾"。


（路透社等）

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