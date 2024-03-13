美国会表决议案：TikTok与字节跳动剥离 否则被禁

（德国之声中文网）美国众议院周三就一项议案表决，若通过，TikTok的中国所有者字节跳动（ByteDance）将有六个月时间，与TikTok这一应用软件剥离。否则，这一在美国拥有1.7亿用户的应用软件将被禁止。

这一议案一周前才刚刚提出。经过一场几乎没有异议的公众听证会后，上周，众议院能源与商务委员会以50：0全票通过该议案，由此可在众议院进行表决。

周二，联邦调查局、司法部和国家情报总监办公室为众议院议员举行了不公开的简报会。

该议案在参议院是否会通过，尚不明确。

白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周二表示，目的是终结中国对TikTok的所有权，而不是禁止该应用软件。"我们是希望TikTok平台由美国还是由中国拥有？我们希望TikTok的数据--儿童和成人的数据--留在美国还是流向中国？"

TikTok备受年轻用户青睐

中国外交部：打压TikTok反噬美国

中国外交部发言人周三作出回应，称美方始终未找到TikTok威胁美国国家安全的证据，却未停止对其打压。他称这是霸凌行径，扰乱企业正常经营活动，损害国际投资者对投资环境的信心，破坏国际经贸秩序，"最终必将反噬美国自身"。

美国总统拜登表示，如果该法案在国会通过，他将予以签署。

在拜登表明立场前，民主党人对TikTok的立场有些矛盾：一方面希望表明对中国的强硬态度，另一方面，该应用软件备受年轻用户青睐，而11月的大选也需要这些选票。拜登本人近日也曾在TikTok发布竞选视频。

特朗普改口

前总统特朗普则向媒体表示与过去不同的看法。他表示反对禁止TikTok的努力，因这只会让Facebook进一步坐大，而"我认为Facebook是人民的敌人"。

特朗普承认对TikTok的国家安全及数据保护感到忧虑，同时表示，该平台"有不少好的地方，也有坏的地方"，"许多用户喜欢TikTok。许多年轻孩子如果没有TikTok会疯掉"。

特朗普总统任内曾试图通过行政命令禁止TikTok，但法院裁决此举将侵犯言论自由和正当程序权。

禁用TikTok 印度早已先行一步

议员担忧中国国家安全法律

美国国会议员认为，字节跳动受制于中国政府，而后者随时可能要求该公司提供在美国消费者的数据。这一忧虑的依据是中国一系列国家安全法律，其中迫使各组织机构有义务配合相关数据收集。

议员们则在平衡这些安全忧虑与言论自由的保障。

此次议案的作者、共和党议员加拉格尔（Mike Gallagher）表示："我们经过深思熟虑决定，需要TikTok剥离，同时不让任何有关部门有权对内容进行监管，或者影响美国公司的利益。"

知情人士：TikTok计划先动用各种法律可能

路透社引述知情人士称，TikTok总裁周受资周三按此前的日程安排将拜访国会，与参议员会谈。

据彭博社引述知情人士称，如果该议案立法，TikTok计划首先使用所有的司法可能性。与中国母公司字节跳动的剥离是最后才会考虑的选项。与此同时，剥离也须得到中国政府的批准，而北京去年表示坚决反对强制出售TikTok。

TikTok一直驳斥相关忧虑，称并不自视为中国企业的子公司。字节跳动的60%由西方投资者控股。企业注册地点为开曼群岛。但批评者认为，字节跳动的中国创始人持有20%股权，并有更大的决策权。字节跳动在北京有一个很大的中心。

彭博社一篇专栏文章分析认为，字节跳动可能认为受到该议案的"突袭"，但并不能说这是无法预料的。多年来，中国阻碍美国科技公司接近中国用户。美国也没有任何义务允许中国公司享有接近美国用户的权限。

TikTok在台灣：兩岸統一的「先鋒」？

（综合报道）

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