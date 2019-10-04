美国会：白宫必须交出涉乌克兰文件

（德国之声中文网）有关对美国总统特朗普可能进行弹劾程序的调查工作日益成形。现在，美国国会众院民主党人发出惩罚威胁，责成白宫交出涉及特朗普对乌克兰政策的文件。

美国当地时间周五（10月4日）晚，众议院3个委员会的主席表示，若行政当局不在10月18日之前提供相关文件，就将被视为阻碍对总统的调查。三主席亦要求彭斯副总统全面提供文件。

在致白宫办公厅代理主任马尔瓦尼（Mick Mulvaney）的一封信中，这三个委员会的主席指出，迄今，白宫未按所要求的那样自愿交出文件，因此，现在只能以威胁惩罚的传票方式，提出这一要求。这3名主持相关调查的委员会主席在信中写道："我们很遗憾，特朗普总统让我们和整个国家进入了这一局面；然而，他的行为使我们别无选择，只能发出这一传票。"

暂不清楚，白宫是否会屈服于这一要求。议员们在信中指出，有关此事，白宫必须服从国会的监督功能，不能再将保护政府秘密作为借口。议员们还指出，国会扩大其在弹劾程序框架内的调查权限无需获得国会全体会议决议。

此前， 特朗普示意，他不认为这3个委员会的前期调查有足够理由。周五上午，他在回答关于白宫是否会合作的提问时称，这要由政府的律师们决定。

因为乌克兰丑闻，上周，民主党人启动了对特朗普总统的弹劾程序的准备工作。今年7月底，特朗普在一次与乌克兰总统泽连斯基的通话中授意对自己的政治对手拜登及其子亨特展开调查。随着此事曝光，特朗普广受抨击。民主党人称，作为施压手段，特朗普将是否邀请泽连斯基访问白宫与此相连，并暂时冻结了对乌克兰的军援拨款。特朗普本人予以否认。

本周四，特朗普甚至吁请中国也调查拜登父子。民主党人认为，这显示，特朗普试图通过外国政府的帮助赢得2020大选。

在致副总统彭斯的信中，议员们要求其提供涉乌文件、谈话记录、电邮及与其它政府部门之间的所有通信记录。

此外，议员们还要求提供所有涉及乌克兰议题的多次会议的信息，以及批准军援的全部文件。

尽管所受压力增大，特朗普依然一副胜券在握的样子。周五上午，他表示，民主党人尽可以在众议院内推进弹劾程序， 但最迟在共和党居多数的参议院内，他们将失败。他说，参议员们将会认识到，这一"不公正的"做法只是一场骗局，一种"耻辱"。他称，"我们会赢"。

此间，有重要影响力的共和党参议员罗姆尼（Mitt Romney）推文道：特朗普要求乌克兰和中国调查拜登父子的商务，这是"错误并且可怕的"。

凝炼/王凡（德新社）