美国会料批准19亿拨款  撤换华为中兴设备  

（德国之声中文网）路透社周日（12月20日）引述消息人士称，美国国会议员预计将批准一项19亿美元拨款，用於资助电信商移除华为、中兴等具国安风险之电信网路设备。该计划列入联邦政府年终支出法案和新刺激法案之内。

报导指根据草案，须更换设备的电信商可获政府补偿，适用对象扩大到拥有1000万或更少用户的电信商，但拥有200万名以下用户的公司有优先权。

消息称国会还将通过32亿美元的拨款，为美国低收入家庭提供紧急宽频连网补助，合资格者每月可获50美元补贴。

今年6月，美国联邦通信委员会（FCC）认定华为和中兴构成国安威胁，禁止美国公司动用每年83亿美元的政府资金采购两家中企的设备。到了12月，FCC勒令美国电讯供应商移除并更换有关「可疑设备」。

华为本月稍早时申诉被拒，表示对FCC决定「强制从电信网路中移除我们的产品」感到失望，并强调在疫情期间，可靠的通信必不可少，当局的过度行为使美国人在基本服务不足的乡郊地区陷入危险。

对此，中国外交部发言人华春莹早前批评美方滥用国家安全概念，指华为在170多个国家和地区建设1500多个网络，从未发生类似「斯诺登事件」和「维基解密事件」等网络安全事件，也无发生类似「棱镜门」的网络监听监视行为，敦促美方停止打压特定的中国企业。

李澄欣/张慈（路透社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。