美国会拟推新法限制美企业在华投资

（德国之声中文网）美国国会一个跨党派小组周一表示，已就一份有关议案达成共识。它将赋予政府新的权限，否决美国在中国的敏感投资。《华尔街日报》的报道称，这有可能重写美国企业境外投资的规则。

有关条款属于一项范围更广的涉及境外投资的法案的一部分。该法案旨在提高美国竞争力、并计划对芯片制造企业注资520亿美元以扩大其美国业务，但其立法前景尚不明朗。

两位参议员和5位众议员在一份声明中表示，修订后的部分条款议案获得跨党派、参众两院的支持，并顾及到企业界的关切。

根据这一议案，美国政府将对境外投资获得更多的知情权。企业有义务通知政府可能属于新法规适用范围的投资。根据《华尔街日报》获得的初始版本内容，草案并授权行政当局组建一个新的跨部门小组，从国家安全层面审查和阻止投资。

过去几天中，参众两院的两党议员对初始版本做了一些修改，将须审核的投资范围缩减至某些关键的行业和技术，以及对供应链至关重要的产品。这包括半导体、大功率电池、医药产品、稀土材料、生物技术、人工智能、量子计算机、金融技术以及机器人和水下无人机等自主工作系统。

根据修订后的议案，联邦政府未来将能够限制在包括中国在内的任何 "受关注国家 "的某些交易。限制规定将适用于包括建造新工厂的“绿地投资”、涉及知识或知识产权转让的合资企业等交易。

据路透社报道，这些措施背后的计划在拜登政府内部得到支持。国家安全顾问沙利文表示，政府正在制定新的境外投资审核机制，以使美国在技术竞争中处于更有利的地位。

周二，被问及有关议案，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，美国议员推动的立法是强化不合理的投资审查，给包括中美企业在内的各国企业正常经贸投资合作制造困难和障碍，这会“破坏国际经贸秩序和贸易规则，严重威胁全球产业链供应链稳定”。他强调，“对中美正常经贸合作无端设限阻止不了中国的发展，只会让自己画地为牢，错失发展机遇”。

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这一立法计划在美国内也受到来自经济界团体的批评。美中贸易全国委员会（US-China Business Council）表示，这样的措施是美国历史上“前所未有的”，是人为制造不确定性并有损于美国的竞争力。“如果政府单方面实施这样的管控，只会损害美国企业的灵活性和抗压能力”。

荣鼎集团的一项调查显示，按照原始版本中的宽泛标准，过去20年里43%的美国对华直接投资都可能成为审核的对象。

有关讨论在美国进行之际，正值中国的营商环境企业对外资日益构成挑战。美国商会最近一次民调显示，由于上海前两个月实行严格的防疫封控，造成生产经营停顿，供应链断裂，近四分之一在上海的美国公司都削减了投资计划。

（路透社、华尔街日报）

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