美国会报告：须做好准备同时面临与中俄战争

（德国之声中文网）"战略态势委员会"（Strategic Posture Commission）的这份报告正值美国与中国就台湾问题等关系紧张、以及美国与俄罗斯就俄侵略乌克兰战争而关系恶化之际。

参与此份报告的一名高级官员拒绝回答，该委员会所获得的情报是否显示中俄两国在核武器上有合作。

这名官员匿名表示："我们担心…最终他们之间可能会有某种方式的协调，那将导致我们陷入两场战争的局面中。"

该份报告所得出的结论与美国现有的国家安全战略不同，后者认为应先赢得一场冲突，与此同时阻吓另一方。而报告的结论则意味着需要大幅提升国防开支，尽管这是否会得到国会支持尚存疑问。

报告的前言中写道："我们的确意识到预算存在的现实困难，但我们认为，这是国家必须进行的投资。"

该委员会副主席凯尔（Jon Kyl）表示，总统和国会应当向美国人民阐明，提高军费是付出相对较小的代价，来努力避免与中俄发生一场可能的核战争。

报告也与美国总统拜登的立场不一致，后者认为美国现有的核武库足以威慑俄中两国军力。

倡议团体军备控制协会（Arms Control Association）就此份报告评论称，目前美国军火库的构成"仍超出对不同目标有威慑力、并阻吓敌方核攻击的必要规模"。

报告：2027-2035年为关键时间段

战略态势委员表示："美国及其盟国必须做好准备，有能力同时阻吓和击败两个对手。"该委员会称："美国领导下的国际秩序及价值观受到中俄专制政权的威胁。"

美国国会2022年成立了由六名民主党人和六名共和党人组成的该委员会，以评估对美国的长期威胁，并对美国常规及核军力提出建议。

该委员会接受了五角大楼的一项预测，即中国核武库迅速扩张，有可能在2035年以前增加至1500枚核弹头，从而首次对美国形成又一个主要的核武威胁。

这份145页的报告中写道，中俄的威胁将在2027-2035年之间凸显出来，因此"必须现在就制定决策，以便让国家做好准备"。

报告称，为期30年的美国核武现代化项目必须获得全面资金，以便按期升级所有核弹头、运载系统和基础设施。该计划始于2010年，按照2017年的一项预估，到2046年的总耗资将为约4000亿美元。

报告提出的其它建议包括在亚洲和欧洲部署更多战术性核武器、制定计划以部署部分或全部美国储备性核弹头以及生产比目前计划数量更多的B-21隐形轰炸机和新的哥伦比亚级核潜艇等。

该委员会还呼吁加强美国及其盟国常规军力的"规模、类型和态势"。报告称，如果不采取这种措施，那么美国将可能不得不增加对核武器的依赖。

（路透社）

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