 美国会将表决字节跳动须剥离Tiktok议案 TikTok号召用户抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2024

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政治

美国会将表决字节跳动须剥离Tiktok议案 TikTok号召用户抗议

美国国会正在就一项要求中国公司字节跳动剥离旗下TikTok的立法提案进行审理。3月11日，国会众议院将对这项立法提案进行快速投票表决。3月7日，TikTok向用户推送通知，呼吁其打电话给国会议员。

TikTok自称目前在美国拥有约1.7亿用户

TikTok自称目前在美国拥有约1.7亿用户

(德国之声中文网）3月5日，美国国会众议院"美中战略竞争特别委员会"公布一项立法提案，要求中国科技公司字节跳动剥离旗下短视频应用程序TikTok。一旦该立法提案获得通过，字节跳动将有165天的时间剥离TikTok，否则TikTok将在美国的各大应用程序商店被下架。3月7日，美国国会众议院能源和商务委员会以50比0全票表决通过该提案，为其最终在国会获得通过扫清了又一个障碍。

3月7日当天，TikTok向其用户推送一项通知，称"国会正计划全面禁止 TikTok"，呼吁人们"在政府剥夺1.7 亿美国人自由表达的宪法权利前现在就站出来说话"。通知还警告"禁令将损害数百万企业，破坏全国无数创作者的生计，并剥夺艺术家的受众"，并呼吁用户告诉国会TikTok对他们意味着什么，让国会议员对提案投反对票。通知还附上了通过输入邮政编码引导用户给国会代表打电话的按钮选项。

《纽约时报》报道称，大量TikTok用户致电美国国会议员办公室。有众议员指TikTok"胁迫"用户抵制法案。网页"The Information"报道，有一名议员的电话被打爆，不得不掐断电话线。

TikTok自称在美国拥有约1.7亿用户。

TikTok为何叫人上瘾?

针对TikTok的总统行政命令

美国前总统特朗普2020年8月6日曾签署行政令，称TikTok对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok及其母公司字节跳动进行任何交易。2020年8月14日，特朗普再签行政令，要求字节跳动在90天内剥离TikTok在美国运营的所有权益。因受到一系列法律挑战，相关禁令从未真正生效。

2021年6月，美国总统拜登撤销了前总统特朗普的上述行政命令，但又颁布新行政令，要求美国商务部审查那些在"外国对手的管辖范围"内设计和开发的应用程式，包括中国的应用程式。白宫还表示，该审查将涉及可能被用于收集敏感个人数据的应用。

美国禁止在政府设备上使用TikTok

2022年底，美国国会通过了禁止在政府设备上使用TikTok的法律。今年2月11日，美国总统拜登在TikTok上开通账号并亮相，引发争议。白宫国家安全委员会发言人科比随后强调，禁止在政府设备上使用TikTok的法律依旧有效。

字节跳动创始人张一鸣

字节跳动创始人张一鸣

TikTok一直强调它并不认为自己是一家中国公司的子公司。 目前，TikTok的母公司字节跳动有 60%的股份由西方投资者持有。 不过，字节跳动虽在加勒比海的开曼群岛注册，但2012年成立于北京，在北京设有大型总部。批评者指出，字节跳动的中国创始人拥有其20%的股份，有较高的投票权，因此拥有控制权。2014年10月，字节跳动成立中共党支部，2017年4月成立中共党委。2022年底，字节跳动承认，一些员工当年夏天"不当"访问了两名美国记者的TikTok用户数据。

张一鸣卸任字节跳动CEO "为公司创造更多可能"

(综合报道）

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