美国会女性当道 佩洛西再成众院议长

(德国之声中文网) 在共和党议员扬恩 (Don Young) 向她宣示完后，佩洛西(Nancy Pelosi)正式在一个很不稳定的时刻，再度成为众议院议长。 佩洛西上任后，不但要监督跟美国总统特朗普相关的调查，包含在他任期前两年内的商业利益，也要试着在众议院内强打民主党推行的法案。

佩洛西的首要任务是在週四 (1月3日) 晚间带领众议院通过法案，解除联邦政府停摆的困境。然而，这份草案预计无法在共和党控制的参议院顺利过关。她表示﹕「我们的目标是替美国人建立一个能让他们在21世纪成功的经济，包含公共教育、扩大劳动力、高薪工作与有保障的退休金制度。」

暌违八年，民主党成功从共和党手中夺回众议院的主导权。佩洛西是美国史上首位女性众议院议长，如今将带领美国史上最多元的众议院，包含史上最多的女性与拉丁裔议员。民主党议员劳伦斯 (Brenda Lawrence) 在议长投票过程中表示﹕「我将这票投给佩洛西。」

民主党议员斯瓦威尔 (Eric Swalwell) 开心的在议场中央抱着他的女儿克莉克特，而美国国会史上首位穆斯林女性议员欧玛尔 (IIhan Omar) 也停下脚步来抱女婴。而当佩洛西本人被唱名去投票时，她的孙女考夫曼 (Bella Pelosi Kaufman) 拉着她的手，兴高采烈的走向投票区。

去年底，民主党内曾短暂出现是否让佩洛西继续担任民主党众议院领袖的讨论，不少议员认为民主党应该改让年轻一代带领。然而，佩洛西最终仍以220票当选民主党众议院领袖。根据纽约时报报导，佩洛西为了在民主党内赢得足够支持，承诺只当四年议长，但仍有15名民主党议员投下反对票。

由佩洛西钦点为新任众议院民主党党鞭的议员杰夫瑞斯 (Hakeem Jeffries) 在投票前赞扬了佩洛西，他表示﹕「佩洛西是一名充满信念的女性。她是一个好太太、五个孩子的母亲、九个孙子的奶奶、一个有经验的决策者、一个传奇的议员与替弱势发声的人。」

共和党的「众议院超级政治行动委员会」 (Republican super PAC) 非常开心民主党选了佩洛西担任议长。他们透过声明表示﹕「民主党候选人过去两年不断承诺他们会改变，声称他们会改变在国会的领袖与立法策略。然而，他们在第一时间便打破对选民的承诺，指派佩洛西为众议院议长。」

杨威廉/罗法 (综合报导)