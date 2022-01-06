美国会大厦骚乱周年 拜登将矛头指向特朗普

(德国之声中文网) 在美国国会大厦骚乱满一年之际，美国总统拜登与副总统哈里斯 (又译贺锦丽) 周四 (1月6日) 向全国发表演说，拜登表示，美国前总统特朗普「试图阻止权力的和平转移」，而美国必须保证这样的暴乱「永远不会再发生」。

拜登在演说中回顾了去年1月6日华府国会大厦周围的暴力画面，并将矛头指向美国前总统特朗普。他说：「特朗普制造并传播了与2020年选举相关的谎言。民主被攻击了，就是这样。」

总统在演讲中花了很多时间讨论特朗普及其共和党成员对1月6日骚乱的错误陈述。拜登表示：「在我们的历史上第一次，一位总统不仅输掉了选举；他还试图阻止权力的和平移交，让一群暴徒冲进国会大厦。」

拜登还敦促美国人民积极努力，维护和修复该事件对美国民主造成的损害。他说：「此时此刻，我们必须决定我们将成为一个什么样的国家。我们是否要成为一个接受政治暴力为准则的国家？我们不能允许自己成为这样的国家。前进的道路是承认真理并按照真理生活。」

拜登还说，美国透过这件事发现自己「处于一场争夺美国灵魂的战斗中」。除了拜登之外，美国副总统哈里斯也发表谈话，称「美国精神正在受到考验」，但她敦促美国人民「团结起来，捍卫我们的民主」。民主党的美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)在同日稍晚表示，她希望人们能够求助心中的良知来消除政治分歧。

特朗普的反应？

在拜登周四的演讲之后，前总统特朗普发表声明，指责拜登试图「进一步分裂美国」。特朗普周二 (1月3日) 突然取消了原定于1月6日晚上在他位于佛罗里达州的海湖庄园举行的发布会。

在早些时候的声明中，特朗普重申了他的阴谋论，也就是2020年11月的美国总统大选的结果被「窃取」了，并强调拜登是透过大规模的选民欺诈行为才胜选的。特朗普表示，他将在定于1月15日举行的集会上就许多相同的问题发表讲话。

一些共和党内的领导人并未参加6日在国会大厦举行的纪念活动，因为他们指责民主党试图「利用」这个周年纪念日。

拜登的谈话有什么影响？

德国之声的华盛顿分社社长波尔 (Ines Pohl) 表示，拜登发表了他担任总统以来「最强而有力的演讲」，他明确表示，特朗普对美国国内正在加深的政治分歧「负有责任」。她说：「他已经放弃了与特朗普支持者接触的希望。我认为他也想推进所有的改革，而这些改革包含捍卫美国民主。」

德国之声记者格鲁克福特 (William Glucroft) 指出，拜登在1月6日的讲话中已指出，美国「有一条非常困难的路要走」。拜登直接谈到并点出了特朗普继续自2020年总统选举开始不断重申的许多错误说法。他说：「拜登不想过于悲观，但同时也不想淡化一年前发生的事情之严重性。」

美国各界如何纪念这个周年日？

拜登结束谈话后，在众议院的会议厅举行了默哀仪式，因为一年前暴乱者试图闯入时，议员们就是在这里被疏散的。当时，在场的议员分享了他们目睹的现场情况。虽然大多数的骚乱纪念活动现场都有民主党的代表，但大多数共和党成员都缺席这项活动。

共和党头号人物，参议员少数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)则率领一个共和党人代表团参加在乔治亚州亚特兰大举行的一位最近去世的参议员的葬礼。麦康奈尔说，1月6日是一个「黑暗的日子」，但指责民主党人试图「利用这个纪念日」。

虽然两党议员在一年前的暴乱中都在场，但许多共和党议员在事后都坚定支持特朗普，不想让特朗普与其支持者感觉被共和党排挤。

美国国会大厦暴动后发生了什么？

2021年1月6日，美国国会大厦的骚乱在美国全国乃至全世界引起了震荡。当天，特朗普在华盛顿举行集会，期间他呼吁在场的数千名支持者「拼命」，以阻止对拜登在国会举行的胜选认证。

他的追随者随后向国会大厦发动游行，这些支持者与国会大厦的安保人员发生冲突并强行进入大楼。这次袭击造成5人死亡。刑事单位和国会都对这次骚乱进行了调查。

检察官对参与骚乱的至少725人提出指控。超过300人，其中包括特朗普的盟友和工作人员，已经接受了由民主党领导的众议院调查小组的采访，调查这次袭击。该小组将很快开始举行公开听证会。

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