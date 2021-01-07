美国会大厦风暴震惊世界 专家对民主保持信心

(德国之声中文网) 武装抗议者在街头的混乱声中衝进国会大厦，这不是你在美国习惯看到的画面，但周三(1月6日)下午，这样的场景在华盛顿特区国会大厦上演，因为美国总统特朗普不接受自己大选失利，并告诉他的支持者，不要让民主党从他们手中抢走大选。

共和党众议院代表加拉格尔（Mike Gallagher）在抗议者强行进入国会大厦后，躲在办公室里，他告诉美国有线电视新闻网（CNN），自从他在伊拉克以来，从未见过这样的情况。其他人则将美国首都的情况与白俄罗斯最近的抗议活动相比较。

政治评论员琼斯 (Van Jones)说：「这是叛国。」他称抗议者冲进首都是「叛乱」的行为。「这就是没有和平移交权力时的状况。」

另一边特朗普支持者大喊：「我们决不认输......我们不会再忍受了。」

美国两院议员周三(1月6日)原本齐聚国会大厦，认证民主党人拜登在选举团中胜出，这一过程在正常情况下只是一种形式，但在几位共和党参议员和众议员宣布将正式反对11月3日的选举结果后，却变成了这个非同寻常的选举周期中的另一个争论点。

议员们还没走多远，安保人员就赶来，护送副总统彭斯离开，撤离了正在进行认证的会议厅。

特朗普支持者这时已经衝进国会大厦，有些人在一楼压制警察，并打破窗户。随后，他们来到参议院楼层，其中一些人穿着准军事制服。

此前不久，特朗普的支持者在不远处聚集参与「拯救美国」遊行活动，特朗普也再次表示不接受选举结果。

「我们永远不会放弃。」特朗普这样对白宫以南外的人群说。他还说：「我们永远不会让步。这永远不会发生。当涉及到偷窃时，你是不会让步的。我们的国家已经受够了。我们不会再忍受了。」

特朗普随后告诉他们，要向国会大厦进军，让共和党代表「拥有夺回国家所需的那种自豪感和勇气」。

对民主灯塔的冲击

专家说，正是这种言论导致总统的支持者诉诸后续看到的暴力程度。

印第安纳波利斯大学政治学助理教授威尔森 (Laura Merrifield Wilson)告诉德国之声：「言语确实很重要。像特朗普]这样的人说的话可以煽动暴力，而总统不断怀疑选举结果是一个事实。」

自由选举和之后的权力和平交接是民主的基石。美国过去一直把自己描绘成这种政治制度的灯塔，以前的专制国家在刚成为民主国家时，都会从华盛顿那里得到启发。

威尔森说：「作为美国人，我们喜欢把自己看成是特殊的。这可能是一个机会，让我们学会做得更好，看到我们并非对这样的挑战无能为力，它也可以发生在美国本土。」

民主党机制没有风险

德国联邦议院绿党代表努里普尔 (Omid Nouripour)对德国之声表示，美国这次事件使他感到震惊。他说：「(华盛顿)发生的事情是对美国政治......和民主文化的大规模破坏，我希望这将是对支持煽动者的人的一个警醒，希望......找到打破两极分化的方法。」

他表示，这个事件令人担忧，「因为民主选举是我们非常珍视的一个过程」，只有当人民接受其结果时，民主选举才能发挥作用。但他也强调，自己并不认为美国的民主基础会受到威胁。

「如果我们的体制像我们相信的那样真实和稳固。在这一切发生后，这个体制将继续长存。」

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