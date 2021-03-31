美国会大厦恶性安保事件 两人死亡

（德国之声中文网）在依然戒备森严的华盛顿国会大厦北入口前，一不明身份男子驾车碾压两名警察，然后撞上路障。国会警察负责人皮特曼（Yogananda Pittman）通报说，一名警察身亡，另一名警察受伤，驾车人持刀下车，未回应安全部队的警告，遂被击毙。



华盛顿警察局长康蒂（ Robert Contee）称，据初步调查结果，这起犯罪行为似无恐怖主义背景。在行凶后被击毙的嫌疑人并不为警方所知。

华盛顿国会大厦禁卫森严

有媒体报道说，该嫌疑男为一来自印第安纳州的25岁非裔美国人，他新近在网上的帖子显示，他在心理和生理上均有问题。

报道称，在发生了此次事件后，俗称的北路障周围通道封闭。事发前不久，拜登总统刚离开白宫，前往戴维营。有关方面已立即向他作了汇报。

两个半月前刚发生过冲击国会大厦事件

今年1月6日，前总统特朗普的激进支持者曾暴力冲击国会大厦。在首都华盛顿发生的这一暴力骚乱事件中，共有5人丧生。因未能阻止此次暴力攻击，国会警察广受批评。

一周前，国会山周围安保措施刚有所放松，国会大厦所在地大范围外围栏被拆走，圈内被封道路重新开放。不过，环绕国会大厦的内围墙依旧保留。国会警察局强调，一旦必要，可随时再度提升安保措施。

凝炼/任琛（德新社）

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