美国会大厦恶性安保事件 两人死亡

一名警察和一名身份不明的驾车人日前在华盛顿国会大厦恶性安保事件中丧生。人们不禁回想起今年1月初发生的暴力冲击国会大厦事件。
（德国之声中文网）在依然戒备森严的华盛顿国会大厦北入口前，一不明身份男子驾车碾压两名警察，然后撞上路障。国会警察负责人皮特曼（Yogananda Pittman）通报说，一名警察身亡，另一名警察受伤，驾车人持刀下车，未回应安全部队的警告，遂被击毙。
华盛顿警察局长康蒂（ Robert Contee）称，据初步调查结果，这起犯罪行为似无恐怖主义背景。在行凶后被击毙的嫌疑人并不为警方所知。
有媒体报道说，该嫌疑男为一来自印第安纳州的25岁非裔美国人，他新近在网上的帖子显示，他在心理和生理上均有问题。
报道称，在发生了此次事件后，俗称的北路障周围通道封闭。事发前不久，拜登总统刚离开白宫，前往戴维营。有关方面已立即向他作了汇报。
今年1月6日，前总统特朗普的激进支持者曾暴力冲击国会大厦。在首都华盛顿发生的这一暴力骚乱事件中，共有5人丧生。因未能阻止此次暴力攻击，国会警察广受批评。
一周前，国会山周围安保措施刚有所放松，国会大厦所在地大范围外围栏被拆走，圈内被封道路重新开放。不过，环绕国会大厦的内围墙依旧保留。国会警察局强调，一旦必要，可随时再度提升安保措施。
凝炼/任琛（德新社）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。