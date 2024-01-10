美国会呼吁审查阿联酋公司G42 华人CEO引关注

（德国之声中文网）美国国会众议院中共问题特设委员会（Select Committee on the CCP）1月3日致信美国商务部长雷蒙多，呼吁对G42及其子公司和关联公司进行审查，是否应列入"实体清单"。

这封由该委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）署名的信中首先介绍G42公司称，这家阿联酋的人工智能企业与中国军方、情报部门及国有实体有广泛的合作。G42资金雄厚，其主席是阿联酋国家安全顾问谢赫塔农·本·扎伊德，而CEO是肖鹏。其主要投资者是阿布扎比主权基金以及美国私人股本公司Silver Lake。

华人CEO肖鹏

信中称，根据该委员会获得的信息，G42首席执行官肖鹏与阿联酋以及中国的公司有广泛的联系，而这些公司开发军民两用技术，并为中国的军民两用以及侵犯人权的行为提供了技术支持。

信中举例称，肖鹏曾在一家名为Pegasus的公司领导层任职，而Pegasus是阿联酋名为暗物质（DarkMatter）的一家企业的子公司。"暗物质"则是G42的关联公司。"暗物质"开发间谍软件和监控工具，可用于对异见人士、记者和政界人士以及美国公司实施监控。

信中引述数字新闻杂志The Wire China称，Pegasus在中国开设了一家分公司，而肖鹏担任该分公司的执行董事。

G42华人CEO肖鹏

另据《纽约时报》报道称，中情局掌握了肖鹏的秘密档案。报道称，根据公开文件和报道，他出生于中国，在美国读完大学和研究生，之后去了弗吉尼亚州的科技公司MicroStrategy工作，2014年离职。他曾获得美国公民身份，但为取得阿联酋公民身份而放弃。

《纽约时报》去年11月就曾报道，G42同中国合作的程度引起美国官员的注意。

国会：多家美国公司与G42有商业联系 黑名单企业或获利

美国国会中共问题特设委员会主席加拉格尔在信中还写道，多家研发、销售受到出口管制的技术和产品的美国公司与G42及其子公司有广泛的商业联系，这其中包括微软、戴尔和OpenAI。信中称，如果不对G42实施限制，那么这些美国公司开发的软硬件将面临流向G42在中国的关联公司的风险。信中称，这些在中国的关联公司有很多支持中共的监控以及对人权的侵犯。

信中称，G42与已列入黑名单的中国企业如华为、北京华大基因研究院（BGI）保持着活跃的关系。信中称，G42的人工智能技术会为华大基因提供分析能力，与此同时，华为可能通过G42这样的伙伴获取受到出口管制的人工智能硬件及云计算服务。

来自中国的监控技术对谁有利？

（综合报道）

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