美国会再追新疆强迫劳动议题 北京：停止政治操弄

(德国之声中文网)美国国会议员周三 (3月11日) 呼吁，美国政府应立即禁止从新疆进口各项产品，因为中国政府目前将超过一百万的维吾尔人与少数民族穆斯林关押于再教育营内，并迫使他们劳动。

美国国会及行政当局中国委员会主席麦戈文 (Jim McGovern)、共和党的卢比奥 (Marco Rubio) 跟其他议员共同于周三推出名为《防止强迫维吾尔人劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act) ，要求美国政府禁止所有来自新疆的商品，除非这些商品获得美国海关的认证。

此前，美国已对强迫劳动产出的进口产品发出禁令，然而卢比奥表示：「根据中国委员会报告的结论，我们应该假设任何新疆制造的商品都是强迫劳动的结果。」本月初，澳大利亚战略政策研究所发布一份研究报告，预估至少有超过8万名维吾尔人在2017至2019年间被中国政府从新疆强迫转移至中国其他地方的工厂，该报告也总结新疆出现明显的强迫劳动的迹象。

麦戈文表示：「我们已清楚了解新疆再教育营内外都存在系统性强迫劳动的情形。」美国国会及行政当局中国委员会日前也发布一份报告，详细地说明新疆再教育营内强迫劳动的情形。

该报告指出，包含可口可乐与耐克在内的多个全球品牌的供应链都被怀疑与新疆再教育营的强迫劳动有直接或间接关联。

中国外交部发言人耿爽周三在例行记者会上，回答了关于美国国会计划对新疆的「强迫劳动问题」展开行动的提问。他表示，按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律和有关行政法规的规定，在企业就业的职工，不分民族、种族、性别、宗教信仰，均在平等自愿、协商一致原则基础上，与用工单位签订劳动合同，获取相应报酬。

他说：「新疆各族公民合法劳动权益依法受到保护，根本不存在某些别有用心的人所谓"强迫劳动"的现象。 我们希望美方某些人能摘下有色眼镜，正确认识并客观理性看待中美企业之间正常的经贸合作，停止搞政治操弄，多做有利于中美互信与合作的事，而不是相反。」

相关企业回应

美联社上周也发布一则相关报导，发现不少专门制造计算机屏幕、相机与指纹扫瞄器的大公司似乎也都了解维吾尔人与其他少数民族在受到压迫的情况下进行劳动。

该报导中提到的公司也针对相关指控提出回应。可口可乐发布声明表示，他们禁止任何形式的强迫劳动，并称他们在新疆的糖供货商有通过内部调查。

运动大牌耐克 (Nike) 则发布声明称他们没有任何产品直接从新疆出产，他们也正在对新疆地区以外的供货商展开调查。耐克写道：「我们一直都致力于遵守国际劳动准则，我们也将持续审核我们如何遵守国际劳动准则。 」

由多个零售业与制造业团体所组成的联盟也针对此事发布联合声明，强调他们不接受强迫劳动，并保证他们业内的公司正与专家合作确保他们公平对待劳工。他们也呼吁美国政府建立工作小组，一同为解决强迫劳动找出有建设性的解决方案。该声明写道：「新疆对待少数民族劳工的条件，对全球供应链的公正性带来巨大挑战。接受现状不是解决方案。」

中美针对新疆议题再交锋

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 说：「中国将信仰伊斯兰教的少数民族关押于再教育营中，我以前说过，中国在新疆的行为是个世纪污点。 」

同一天，美国国务院发布2019国别人权报告，其中提到中国存在任意或非法杀害、强迫失踪、任意执行酷刑与拘留。 此外，国务院更在报告中提到中国的新疆政策，称中国政府强迫拘禁了上百万维吾尔人及其他少数民族穆斯林。 报告也提到，中国以打击恐怖主义与极端主义为由，为新疆再教育营的相关政策辩护。

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 说：「中国将信仰伊斯兰教的少数民族关押于再教育营中，我以前说过，中国在新疆的行为是个世纪污点。 」

中国外交部新闻司司长华春莹周四 (3月12日) 上午立即在推特上发文反击，表示美国有些官员无时无刻都喜欢在全球各地抹黑中国。 她写道 ：「美国对中国新疆政策的指控是世纪谎言。说谎与欺骗并不会让你更高尚。你们为何不亲眼到新疆看看? 」

杨威廉/邹宗翰 (美联社)