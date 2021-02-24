美国众议院通过拜登1.9万亿美元新冠援助案

（德国之声中文网）美国众议院在本周六（2月27日）清晨批准了一项1.9万亿美元的经济刺激方案，旨在给疫情中受到影响的个人、企业和地区提供经济援助。

今年1月20日上任的美国总统拜登主推这一纾困方案，称该计划将被用于刺激经济、创造新的就业机会。

在周六清晨的投票中，众议院中所有共和党议员均对该法案投出反对票，但因民主党人占多数，该法案最终以219比212获得通过，将被提交至参议院。

民主党人：必须采取果断行动

民主党人表示，目前已有超过50万美国人因新冠疫情丧生、经济遭遇沉重打击，鉴于此必须采取果断的行动。他们还表示，共和党议员反对该法案是违背民意，民调显示民众对该法案持积极态度。

共和党人则称，该经济刺激计划过于昂贵，而且会导致资金被用于与抗击疫情无关的领域，比如工会。

如果下周该法案得到参议院批准，那么其将向美国家庭、失业人群、新冠测试以及疫苗分发提供财政援助。很多美国人将直接收到1400美元的支票。

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王凡/张筠青（美联社，路透社，德新社，法新社）

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