美国众议院通过总值950亿法案 援助乌、以、台

（德国之声中文网）美国众议院周六（4月20日）通过总价值950亿美元的对外援助法案，其中包括《乌克兰安全补充拨款法案》，为向乌克兰提供数百亿美元资金扫清了道路。这项价值610亿美元的援乌克法案包括经济和武器援助，此前因共和党强硬派的反对而拖延了数月之久。

该法案最终以311票对112票获得通过。法案还允许美国没收和出售俄罗斯资产，并将其交给乌克兰用于重建。

乌克兰总理什米加尔（Denys Shmyhal）在Telegram上写道，美国展现出为和平与安全而战的领导力和决心：「我们将获得用于得胜和重建的重要资源。我呼吁拥有俄罗斯资产的其他国家乌克兰e仿效这一做法。」

乌克兰总统泽连斯基表示，感谢美国立法者做出「使历史维持正轨」的决定。

除了援乌法案外，众议院还通过了《以色列安全补充法案》及《印太安全补充法案》，提供260亿美元给以色列及用于加沙地区人道援助，80亿美元用于军援台湾及维持印太地区和平稳定。

台湾国防部周六发布新闻稿，感谢美国国会在中东冲突加剧，俄罗斯侵乌战争持续之际，仍同意编列81.2亿美元，以确保台海和平稳定。

以色列总理内塔尼亚胡也感谢美国众议院以压倒性多数通过援助法案，该法案「显示出两党对以色列的大力支持，并捍卫了西方文明」。

接下来法案将提交参议院。由于拜登所领导的民主党在参议院中占微弱多数，法案在未来几天内通过几乎已是板上钉钉。

美国总统拜登赞扬两党议员称，「在这各关键的拐点，他们团结一致，响应历史的召唤。」

「我敦促参议院尽快将这一方案提交到我的办公桌上，让我能将其签署为法律，我们就可以迅速向乌克兰运送武器装备，以满足他们在战场的紧急需求。」

泽连斯基：已有3.1万乌克兰士兵阵亡

各国如何回应？

乌克兰总统泽连斯基对众议院通过援乌法案表示欢迎，并称这将能拯救成千上万生命。

他在社群平台X上写道：「众议院今天通过的至关重要的美国援助法案将阻止战争扩大，拯救成千上万人生命，并帮助我们两国更强大。」

北约秘书长斯托尔滕贝格也对美国众议院批准期待已久的援乌法案表示欢迎。

「乌克兰正使用北约盟国提供的武器摧毁俄罗斯的作战能力。这使欧洲和北美都更加安全。」

欧洲理事会主席米歇尔表示，批准对乌克兰的援助向俄罗斯发出了「明确的信息」。他在 X 上写道：「那些相信自由和联合国宪章的人将继续支持乌克兰及其人民。」

德国外长贝尔博克在X上回应称，对乌克兰和欧洲安全而言，这是积极乐观的一天。「美国援助乌克兰的一大障碍已经扫清。乌克兰最重要的支持者们的心又在一起跳动了。」

俄罗斯则批评众议院的表决结果，称这将使美国更富有，并毁掉乌克兰。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「向乌克兰提供援助的决定是预料之中的。这将使美利坚合众国更加富裕，进一步毁掉乌克兰。这将导致更多乌克兰人死亡。」

莫斯科曾多次指责基辅希望在西方帮助下战斗到乌克兰不存一人，并称西方的武器援助延长了战争。

台湾感谢美国「坚若盘石」承诺

除了援乌法案外，美国众议院通过的《印太安全补充拨款法案》以384票对34票压倒性获得通过。台湾外交部称，法案将提供含台湾在内的印太区域国家20亿美元「外国军事融资」（FMF）经费，以及编列19亿美元经费供美国及应美国所请的国家军援台湾，包括供美国国防部回补援台军备、支应对台军事服务、教育及训练等。

台湾外交部表示，在《台湾关系法》立法45周年之际，美国国会再次以具体立法行动落实美国对台「坚若盘石」的安全承诺，再次感谢美国国会对提升台美安全合作及维持印太区域和平稳定的重视。

中国尚未就美国众议院通过军援台湾置评。但在中国外交部周五发布题为「美国对外援助的伪善本质和事实真相」报告，批评美国的对外援助都以「实现美国利益最大化」为根本出发点和落脚点，「无视广大受援发展中国家的切实利益和长远发展，自私自利、傲慢自负、虚伪丑陋，肆意干涉他国内政、谋取私利，给世界和平与发展带来严重消极影响」。

（综合报道）

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