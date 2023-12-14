美国众议院表决通过对拜登总统的弹劾调查

（德国之声中文网）美国众议院周三正式授权对拜登总统启动弹劾调查。相关提案以221票对212票获得通过，共和党议员全员赞成，而民主党人则全体反对。

共和党人指责拜登总统卷入了其子亨特在国外有争议的商业交易活动。而总统拜登则对此一概予以否认。

众议院前议长麦卡锡（ Kevin McCarthy）已于9月12日单方面下令对拜登总统开启"弹劾调查"，但白宫对此予以拒绝，称相关调查毫无根据且出自政治动机。

拜登：毫无根据的政治噱头

作为对众议院投票结果的回应，拜登总统称，众议院的共和党人专注于对他实施"谎言攻击"。在白宫发表的一份声明中，拜登表示，相关调查是"毫无根据的政治噱头"。

截至目前，相关调查并没有发现任何证据可以证实拜登在总统任内以及此前的副总统任内有任何腐败或收取贿赂的行为。但共和党人仍热衷于推进这项调查。

长期以来，众议院共和党人一直在调查拜登总统家人的商业行为，希望搜寻可以证明拜登贪婪腐败且应该被弹劾的证据。调查重点是拜登总统之子亨特·拜登与乌克兰、中国和其他国家的商业交易以及这些交易是否同其父亲有关联。

众议院议长共和党人约翰逊（ Mike Johnson）及其团队在投票结束后发表的声明中称："我们对我们承担的责任不会掉以轻心，更不会对调查提前做出结论，但相关证据不容忽视。"

与此同时，众议院民主党人则一致对相关提案表示反对，并表示这是一场部分人导演的政治闹剧，其目的是为了替当年前总统特朗普两次受到弹劾调查的复仇。民主党人麦戈文（ Jim McGovern）在众议院辩论中表示："整个事件都是一场极端的政治闹剧。既无可信性，也无合法性，漏洞百出前后矛盾。"

弹劾胜算几何？

共和党将拜登赶出白宫的尝试，几乎注定会以失败告终。因为即使众议院批准对拜登开启弹劾程序，相关提案也须在参议院获得三分之二多数的支持，而在民主党占据51：49多数的参议院，这几乎没有任何机会。

不过弹劾调查有可能会有助于共和党人在2024年总统大选中不断重复他们的腐败指控。

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（美联社，法新社，路透社）

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