美国众议院将对北溪2号管道项目进行制裁

（德国之声中文网）美国众议院已着手对参与北溪2号（Nord Stream 2）波罗的海管道项目的有关公司实施制裁。美国众议院的议员多数通过了《国防预算法》（NDAA），并在其中加入了《制裁法》。预计参议院将在下周末休会期到来之前通过该法案。白宫已经明确表示，特朗普总统将签署立法方案。

按照计划，北溪2号工程将于明年绕过波兰和乌克兰从俄罗斯向德国输送天然气。根据北溪2号工程公司提供的数据，到目前为止，波罗的海已经铺设了超过2100公里的双轨管道，距离完工还差大约300公里。美国国会现在要阻止该项目的完成。不过是否成功值得怀疑。但是至少可以令其延迟。美国给出的理由是，该管道将使德国对俄罗斯产生依赖。

"TurkStream"管道也成为靶子

美国的《欧洲能源安全保护法》规定了对参与波罗的海管道铺设工程的高度专业化船舶公司的惩罚措施。就连穿越黑海通往土耳其的俄罗斯天然气输管道也受到影响。美国要制裁的不仅是"北溪2"和"TurkStream"管道项目，还包括所有的后续工程。

根据该法律，美国国务卿必须与财政部长协商后，在60天内向国会报告使用了哪些船只以及哪些公司提供了这些船只。公司的管理人员以及掌握多数股权的主要股东将被禁止入境美国。现有签证将被吊销。

此外，受到制裁者在美国的财产或在美国的商业利益将被冻结。美国参、众两院的外交事务委员会在两个月前就以多数票通过了对"北溪2号"实施制裁的法案。

德国经济界要求采取反制裁措施

美国众议院的决定在德国经济界引起强烈反对。德俄国外商会会长谢普（Matthias Schepp）谴责美国的制裁计划是对欧洲能源安全的打击，并呼吁采取反制措施。谢普向德新社驻莫斯科记者表示："我们应该对有损欧洲的制裁进行反击。" "现在到了柏林和布鲁塞尔采取明确的政治立场和有针对性反制措施的时候了。"

谢普说，欧洲的能源独立性现在岌岌可危。"北溪2号"工程可以加强欧洲的能源安全，与较贵的美国石油液化气（LNG）相比，北溪2号运输的天然气价格更低。谢普批评说，最重要的是，美国想利用制裁手段来促进自家天然气的对欧销售。谢普强调说："德国需要低廉的能源价格，才能在全球范围内与能源密集型产业竞争。"

谢普驳斥了德国可能对俄罗斯的天然气过分依赖的"借口"。他说，"通过理智的观察不难发现，与俄罗斯对来自欧盟的外汇收入的依赖相比，欧盟对俄罗斯天然气的依赖无疑要少得多。"但是，制裁不会对俄罗斯造成太大影响，主要是欧洲公司和德国的能源利益将受到影响。

"北溪2号"工程耗资100亿欧元。整个工程的费用由俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）和有五家欧洲公司参与的欧洲方各承担50%的费用。参加建设的欧洲公司包括奥地利能源集团（OMV）、德国油气公司Wintershall Dea、德国能源公司Engie和Uniper以及荷兰壳牌集团（Shell）。目前90％以上的铺设工程已经完成。

李京慧/乐然 (德新社)