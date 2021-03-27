美国伊朗「间接会谈」　核协议回得去吗?

(德国之声中文网) 美国与伊朗4月2日宣布将於6日在维也纳跟2015年参与签署伊朗核协议的各国，包含英中法德俄，举行「间接会谈」，也就是美伊双方代表不会处在同一个屋檐下。

伊朗方面5日表示，所谓4+1国家的会议是为了「讨论解除制裁的路径」。伊朗外交部发言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh ）表示：「联合委员会的议程是否产生结果，取决于与会各国是否尽到提醒美国的义务，以及美国人履行承诺的行动。」

他在德黑兰对记者说：「4+1如何和美国谈，在哪里谈，是他们自己的事」。欧盟表示，其调解人将在维也纳与美国进行「单独接触」。一名欧盟高级官员向法新社透露，来自其他国家的两个专家组将同时开展工作，其中一个专家组将关注美国的制裁，另一个专家组将关注恢复伊朗暂停的核承诺。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德说，伊朗代表团的专家将解释伊朗计划如何停止他们的补救措施。他说：「我们只有一步，而不是一步到位，这包括美国解除所有制裁。4+1能否实现伊朗预期的要点，明天就会清楚，这样我们就会有更明确的前进道路。」

在伊朗排除了面对面的双边讨论后，美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 5日在例行记者会上告诉记者，美国 目前「并不期待任何讨论，但仍对这种可能性持开放态度」。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh ）表示：「联合委员会的议程是否产生结果，取决于与会各国是否尽到提醒美国的义务，以及美国人履行承诺的行动。」

美国也表示，他们预计与伊朗就恢复遵守2015年伊朗核协议的间接会谈将很困难，并说，华府不认为会谈会有任何早期突破。

他说：「我们不会低估未来面临的挑战的规模，现在仍是谈判早期。我们不预计会立即取得突破，因为我们充分预测，这些讨论将是困难的。」他补充说，美国的伊朗问题特使马利（Rob Malley）是克林顿和奥巴马政府的资深人士，他将带领美国代表团参加会谈。

普莱斯重申，美国愿意考虑解除对伊朗的制裁，但这仅限于与核问题有关的制裁。他说：「我们当然不会用单方面的姿态或让步来诱导伊朗走向更好的地方。我们最初的条件至今仍然有效，也就是有限地解除核制裁，以换取对伊朗核计划的永久和可核查的限制。」

俄罗斯乐观看待

俄罗斯在维也纳会议召开前夕表示，他们看到了达成协议的可能性。根据德新社报导，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫 (Sergei Ryabkov) 5日在莫斯科表示，「我们不必发明什么新东西」。

里亚布科夫说，各方目标是回到2015年谈判的核协议。他表示：「这能在一夜之间实现吗？如果有政治意愿的话，这是相当可行的。」德黑兰已经明确表示，不会在会议过程中与美国谈判。里亚布科夫表示，俄罗斯尊重伊朗的决定。

按照美国的说法，工作层面的谈判是为了确保伊朗在扩大核计划方面，必须采取哪些步骤，以及美国必须解除哪些制裁才能允许重返协议。俄罗斯正在与其他签署国一起努力，确保该条约能维持效力。

根据2015年伊朗与英丶中丶法丶德丶俄丶美6大国达成的协议，美国和其他国家将取消对德黑兰施行的经济制裁，以换取对伊朗核计划的遏制，使其更难发展核武器，虽然伊朗不断否认这一野心。美国前任总统特朗普（Donald Trump）在2018年宣布退出该协议，并重新对伊朗实施制裁，促使伊朗在等待了一年多之后，违反了该公约的一些核限制措施以进行报复。

William Yang/邹宗翰 (路透社、法新社、德新社)

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