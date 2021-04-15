 美国从喀布尔撤离部分外交人员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2021

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时政风云

美国从喀布尔撤离部分外交人员

鉴于阿富汗安全威胁局势恶化，美国大使馆正减少其工作人员数量。据德国国防部在推特上所作的一项宣布，考虑到塔利班的威胁，德方正加强对驻阿联邦国防军官兵的保护。

4月15日，喀布尔，阿富汗总统加尼（右）会晤美国国务卿布林肯

4月15日，喀布尔，阿富汗总统加尼（右）会晤美国国务卿布林肯

（德国之声中文网）美国国务院已下令从驻阿富汗首都喀布尔大使馆撤出部分外交官，涉及所有可以异地履行其职责的工作人员。美国大使馆解释说，此举是因 "在喀布尔的暴力事件以及有关威胁的报告增加 "。不过，使馆同时强调，领事部继续开放  

目前，美国正为从这个内战国家全部撤军做准备。撤军程序5月1日正式启动，不迟于9月11日完成。这一天正是美国发生“911”恐怖袭击事件满20周年。作为此次恐袭事件的后果，时任美国政府威胁进军阿富汗。

加强驻阿军官兵的保护  

包括德国在内，美国的北约盟友也将在未来几个月从阿富汗撤军。据德国国防部在推特上所作的一项宣布，虑及极端伊斯兰塔利班的威胁，德方正加强对驻阿联邦国防军官兵的保护。   

德国国防部称，"保护我们部队的具体措施 "已开始实施。德军玛尔玛营地Camp Marmal位于马扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）。目前，驻阿德军官兵尚有约1100人。由此，德国依然是仅次于美国的第二大派国。

今年2月底，联邦国防军士兵在玛尔玛营地向国防部长克朗普-卡伦鲍尔（Kramp-Karrenbauer）展示一种无人机防御武器

今年2月底，联邦国防军士兵在玛尔玛营地向国防部长克朗普-卡伦鲍尔（Kramp-Karrenbauer）展示一种无人机防御武器

  

塔利班威胁开战  

塔利班威胁说，只要外国军队在5月底前未完全撤离，就将开战。其要求基于与前美国总统特朗普政府达成的一项相关协议。然而，塔利班作为回报所承诺的与阿富汗政府的谈判，迄今未带来和平，而且情况恰恰相反：数月来暴力事件激增。塔利班如今已控制了阿富汗一半以上地区。 军事专家估计，塔利班目前有不下6万名战斗人员。 

德新社、路透社  

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