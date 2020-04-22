美国人对中国负面观感创新高 结果与疫情无关？

(德国之声中文网) 美国知名的民调机构皮尤研究中心周二 (4月21日) 公布了一项关於美国人对中国观感的最新调研，结果显示有66%的美国人对中国带有负面观感。这个结果创下皮尤研究中心自2005年起进行相关的调研以来，美国人对中国负面观感比例最高的一次。此外，跟特朗普刚就职时相比，2020年对中国有负面观感的美国人比例也增加了20%。

皮尤研究中心是今年三月份针对1000名美国成年人进行这项调研，而当时美国的新冠疫情正在快速的恶化，但调研团队并未从数据中发现美国人在这段疫情期间，有明显改变他们对中国的观感。

负责设计这项调研的研究员戴维琳 (Kat Devlin) 向德国之声表示，由此可见，虽然中国处理疫情的方式让部分美国人认为十分不恰当，但这个现象并没有因此明显增加美国人对中国的负面观感。她表示：「但我们会持续地观察相关的趋势，因为对我们来说，分析新冠疫情未来如何影响美国人对中国的观感仍是非常有趣的。」

对习近平不信任感创新高

另一方面，皮尤研究中心也针对美国人对中国国家主席习近平的观感进行的调研。结果显示，有71%的美国人不认为习近平有办法在国际事务上做出对的决定。这个数据也创下皮尤研究中心2014年开始在调研中问这个问题以来最高的比例。

值得一提的是，以往美国人对习近平的信心都维持在一定的水平，但自从2019年开始，美国人对习近平的信心指数下降了21％，远远超过以往10％的平均差距。这个变化不是只有发生在特定群体内，而是不同政治背景与年龄层的美国人都出现对习近平失去信心的情况。

尽管美国总统特朗普在新冠疫情爆发後，也增加他对中国政府的批评，但是调研结果显示，美国人对习近平的信心并未因此明显受到影响。

九成美国人视中国的影响为威胁

此外，皮尤研究中心的调研还发现，有高达九成的美国人将中国的势力与影响力视为威胁，其中有62%的美国人将中国的势力增长视为重大威胁。这个结果比2018年的数据还增长了14％，而在不同年龄层的美国人当中，50岁以上的美国人有七成将中国视为重大威胁。反观18到29岁的美国人当中，只有一半的人将中国视为重大威胁。

另一方面，调研中有超过一半的美国人将大部分的美中议题视为非常严重的问题。其中，有61%的美国人认为中国对於全球大环境的影响是个非常严重的问题，而57%的美国人认为中国对美国进行的网路攻击是个非常有威胁性的问题。另外，有也多达57%的美国人认为中国的人权政策也是一个严重的问题。与2018年相比，这个数据增加了8%。

调研结果也显示，与前面几个议题相比，认为中国在经济与军事上对美国构成威胁的美国人比例相对低了一些。有49%的美国人认为中美贸易赤字是非常严重的问题，这个数字与2012年相比，下降了12%。另外，有49%的美国人对中国不断增强的军事战力感到担忧。

美国政策或影响公众对中的观感

皮尤研究中心的研究员戴维琳向德国之声表示，虽然传统上支持共和党的美国人对中国抱持负面观感的比例比支持民主党的美国人还高，但是过去几年，双方对中国抱持负面观感的比例都有升高的趋势。她説：「自从2018年以来，共和党支持者与民主党支持者认为中国对美国造成重要威胁的比例，是以双位数的速率在增加。」

大国较量 中美贸易战大事记（一） 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记（一） 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子, 文山, 任琛



此外，戴维琳指出，自从美国在2018年与中国展开贸易战後，美国人对中国的负面观感是以历年来最快的速度在增加。皮尤研究中心2019年的调研结果显示，认为中美经贸关系不好的美国人，同时也对中国抱持负面观感。她告诉德国之声：「这可以显示，美国人对中国的负面观感，从某层面上来看是受到经济考量的影响。」

整体来说，自从特朗普上台後，美国人对於美国军事战力的信心有逐年成长的趋势。调研的数据显示，从2016年到2020年，美国人对美国军事战力的信心指数成长了11%，而美国人认为中国拥有比美国强大军事战力的比例，在同时期也下降了6%。

戴维琳表示，整体来说，目前几乎所有的美国人都认为国际情势在美国的带领下会发展得更好，而如果他们被迫在中国与美国之间，选择一个国家来主导国际情势的话，91%的美国人会说应该由美国来主导国际情势。她説：「基本上自从2018年後，这个问题的比例便没产生太大的变动。」