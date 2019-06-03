美国人口普查：特朗普暂让一步

（德国之声中文网）有关2020人口普查中是否该加入"国籍"提问的争论延续数月后，美国总统特朗普似乎后退了一步。他在白宫玫瑰园宣布，不再致力于将这一问题加入人口普查问卷，而是选择另一做法。

特朗普指令所有部和联邦机构，统计美国公民和非美国公民，以及无居留许可住民的数字。特朗普相信，使用新方法后，将获得比常规普查更精确的数据。他称，联邦机构拥有很多信息，政府有意加以利用。特朗普强调，他的政府不会放弃获得这些数据的目标："我们会翻转每一块石头看看。每一个人头我们都要统计到。"

这一提问不仅使移民不快

对白宫意图在人口普查中恢复加入有关当事人国籍的提问，多个民主党执政的联邦州以及公民维权人士提出上诉。以人口统计结果为基础，将决定联邦资金在各州的分配。各州在国会中的席位和各州的选举人数量也以各州人口数量为依据。选举人每隔4年决定一次新届美国总统。

批评者担心，一旦在人口普查中提问国籍，有可能导致数百万人，尤其是那些无合法证件人士，作出不实回答，或不作回答。而人口统计数字因此减少的那些地区就可能吃亏。美国现有约4400万移民，其中一半人有美国国籍。在没有护照的人群中有一半人无官方居留许可。

两周前，美国最高法院驳回了特朗普总统在人口普查中加入"国籍"提问的这一打算，并确认，政府有关允许这一提问的理由是"人为的"。特朗普对此做出愤怒反应，并威胁推迟人口普查。

引起争议的有关国籍的提问于1950年从人口普查提问项中取消 。

美国司法部长巴尔（William Barr）表示，在相关问题上，政府仍认为自己是正确的，但面对抵制背景，无法在不危及人口普查时间表的前提下，经由司法手段排除障碍。他称， 因此， 政府纯粹出于程序性理由，而非出于司法考虑，决定采用另一种做法。

凝炼/乐然（德新社、美联社）