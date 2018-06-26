美国亮剑 「中国製造2025」转低调

(德国之声中文网) 美国不断打击中国科技雄心，锁定「中国制造2025」相关产业。中国政府意识到，这项雄心勃勃的计划已经引发美国的强烈反弹。

一位西方资深外交官向路透社表示，中国官员最近开始淡化「中国制造2025」。这些官员强调，在国外引起最大不满的那些内容，只是中国学者提出的一些建议而已。

根据一个公用数据库的搜索结果，今年前5个月，中国官媒新华社在其中文新闻报导中提到「中国制造2025」超过140次。然而自6月5日之后，就一直没有再提及。

这位外交官称，中国官员甚至暗示，政府大力且高调地推动该计划是个错误，因为这加剧了中国面临的压力。

「面对大力宣传带来的压力，中国显然已开始作出调整。」由于事涉敏感，这位外交官拒绝署名。

他说，「他们不会停止这项计划...不过谈论的方式正在改变。」

路透社记者以传真请国务院新闻办公室评论，但尚未获得回复。

别提「中国製造2025」？

有三位国营媒体记者对路透社说，他们接获指示不要用「中国制造2025」这个词，另外两位则说他们并未收到这类指示。

中央社则报导，中国网路25日傍晚流传一份疑似官方下达的文件截图，抬头是「宣传口通知」。其中最后一点「再次强调不再使用中国製造2025，否则追责」。不过，这个截图随后就遭删除。

这项通知强调美中贸易战「三不转」：不转载美国总统特朗普、政府发言人及官员的言论。不转载美国媒体关于贸易战的报导评论。等商务部回应后再刊登。

通知还要求媒体，採访各部门推荐的经济专家，展示经济持续稳定向上，要做好持久战准备，不要跟随美方表态起伏，淡化股市与贸易战关係。不要向川普粗俗攻击，演变成骂战。也要舆论把握好尺度，不升级、不扩大范围，要「精准、精细化打击」。

随着中国在全球舞台展现更多硬实力，令许多西方人士感到不安，一些学者和许多网民也呼吁中国放软身段。

环球时报周日(6/24)刊出一篇语气较含蓄的评论，称中国对自身科技的进步显得过份自信。该报称，在提升国民的信心必须谨慎，否则可能在国内外引发负面效应。