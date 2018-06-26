 美国亮剑 「中国製造2025」转低调 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

美国亮剑 「中国製造2025」转低调

美国白宫国家贸易委员会主席纳瓦罗说，特朗普政府提出的投资限制都是针对中国。还传出特朗普要动用紧急权力反制「中国制造2025」。中国据报有最新应对方式。

Symbobild Made in China 2025 (Reuters/Stringer)

中国预计到2025年从制造大国成为强国。这个野心引发西方不安。

(德国之声中文网) 美国不断打击中国科技雄心，锁定「中国制造2025」相关产业。中国政府意识到，这项雄心勃勃的计划已经引发美国的强烈反弹。

一位西方资深外交官向路透社表示，中国官员最近开始淡化「中国制造2025」。这些官员强调，在国外引起最大不满的那些内容，只是中国学者提出的一些建议而已。

根据一个公用数据库的搜索结果，今年前5个月，中国官媒新华社在其中文新闻报导中提到「中国制造2025」超过140次。然而自6月5日之后，就一直没有再提及。

这位外交官称，中国官员甚至暗示，政府大力且高调地推动该计划是个错误，因为这加剧了中国面临的压力。

「面对大力宣传带来的压力，中国显然已开始作出调整。」由于事涉敏感，这位外交官拒绝署名。

他说，「他们不会停止这项计划...不过谈论的方式正在改变。」

路透社记者以传真请国务院新闻办公室评论，但尚未获得回复。

Symbobild Made in China 2025 (Reuters/Stringer)

特朗普对中国进口商品征税锁定的就是中国制造2025相关技术。

别提「中国製造2025」？

有三位国营媒体记者对路透社说，他们接获指示不要用「中国制造2025」这个词，另外两位则说他们并未收到这类指示。

中央社则报导，中国网路25日傍晚流传一份疑似官方下达的文件截图，抬头是「宣传口通知」。其中最后一点「再次强调不再使用中国製造2025，否则追责」。不过，这个截图随后就遭删除。

这项通知强调美中贸易战「三不转」：不转载美国总统特朗普、政府发言人及官员的言论。不转载美国媒体关于贸易战的报导评论。等商务部回应后再刊登。

通知还要求媒体，採访各部门推荐的经济专家，展示经济持续稳定向上，要做好持久战准备，不要跟随美方表态起伏，淡化股市与贸易战关係。不要向川普粗俗攻击，演变成骂战。也要舆论把握好尺度，不升级、不扩大范围，要「精准、精细化打击」。

随着中国在全球舞台展现更多硬实力，令许多西方人士感到不安，一些学者和许多网民也呼吁中国放软身段。

环球时报周日(6/24)刊出一篇语气较含蓄的评论，称中国对自身科技的进步显得过份自信。该报称，在提升国民的信心必须谨慎，否则可能在国内外引发负面效应。

  • Symbolfoto Internetkriminalität (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

    中美贸易战 与我有何干？

    症结在于“中国制造2025”

    最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

  • China Wirtschaft (Getty Images/AFP)

    中美贸易战 与我有何干？

    特朗普出招有顾虑

    本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

  • US-Strafzölle - China IT Apple Watch (Getty Images/AFP/STR)

    中美贸易战 与我有何干？

    消费品不受影响？

    华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

  • Deutschland Frankfurter Börse (Getty Images/H. Hannelore)

    中美贸易战 与我有何干？

    价格迟早要涨

    但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

  • USA Kentucky Dürre Feld mit Sojabohnen (Reuters)

    中美贸易战 与我有何干？

    美国大豆种植面临打击？

    在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

  • Whiskey mit Eis (picture-alliance/Bildagentur-online)

    中美贸易战 与我有何干？

    威士忌和牛肉一起涨价？

    美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

  • China Trumps Besuch (picture-alliance/AP Photo/T. Peter)

    中美贸易战 与我有何干？

    鹿死谁手 有待分晓

    华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。

    作者: 雨涵


DW.COM

美国再出招 或限制中资收购科技企业

据美媒报道，华盛顿正酝酿新措施，限制中资收购美国科技企业，部分高科技产品甚至可能停止对华出口。在中美贸易冲突继续升级的阴影笼罩下，股市面临下行压力。 (25.06.2018)  

专访："中国制造2025"遭遇美欧抵抗

美中贸易代表团两天的谈判在部分问题上达成了一些共识，但仍存在较大分歧。位于柏林的墨卡托中国研究中心的Max Zenglein认为，分歧的关键在于北京不肯放弃"中国制造2025"。 (04.05.2018)  

“中国制造2025” 德国企业的喜与忧

中国全国人大会议已经落幕，“中国制造2025”是议题之一。北京计划为此提供巨额资金。德国也能从中受益。 (18.03.2017)  

“中国制造2025”威胁德国”工业4.0”?

德国推行的”工业4.0”战略，与”中国制造2025”战略有着什么样的关系？中国是否会以工业数字化为契机，蚕食德国工业的技术优势？正在召开的汉堡峰会，重点探讨了这一话题。 (24.11.2016)  

中美贸易战 与我有何干？

历时几个月曲折起伏的中美贸易争端，究竟涉及哪些经济领域？与两国老百姓又有什么关系？ (16.06.2018)  

相关内容

Symbolbild Computer Chip technology

贸易战剑指知识产权 特朗普到底意欲何为 26.06.2018

在美国加强打击中国涉嫌盗窃知识产权行为以及即将禁止中国投资科技领域的背景下，人们要问，保住科技霸主地位对美国有多重要？美国为什么要遏制“中国制造2025”？

China Edouard Philippe und Xi Jinping in Peking

欧洲政要访华 中方提「共同利益说」 26.06.2018

俗话说，敌人的敌人就是盟友。中国抓紧欧洲对美关系趋冷，积极拉拢盟友。关键是，欧洲是否领情?

Guangzhou Messe Qualcomm 5G

美国再出招 或限制中资收购科技企业 25.06.2018

据美媒报道，华盛顿正酝酿新措施，限制中资收购美国科技企业，部分高科技产品甚至可能停止对华出口。在中美贸易冲突继续升级的阴影笼罩下，股市面临下行压力。

媒体看中国

US-Verteidigungsminister Mattis in China (AFP/Getty Images/M. Schiefelbein)

德语媒体：从”韬光养晦“到”以牙还牙“

美国国防部长马蒂斯周二到访北京，除朝核问题之外，南海、台海相信也是双方讨论的重点。此外，日益激化的中美贸易争端，也是德语媒体关注的话题。 