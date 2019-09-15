 美国交通部长赵小兰被指以权谋私受调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2019

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时政风云

美国交通部长赵小兰被指以权谋私受调查

美国国会中的在野党民主党周一宣布将对美国交通部长赵小兰展开调查。赵被控利用职权为其家族的航运公司谋取利益。

USA Elaine Chao (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

赵小兰

（德国之声中文网）美国众议院调查委员会主席卡明斯（Elijah Cummings）在致赵小兰（Elaine Chao）的一封信中说，她的行为连带出不少"令人不安的问题"。

卡明斯和隶属众议院的另一个相关委员会的主席克里希纳穆尔蒂（Raja Krishnamoorthi）在致赵小兰的信中表示，调查的目的是为了澄清赵"对情况的错误描述"。此外，还将审查她是否违反了道德规范和公开财务状况的义务。

众议院民主党人给赵小兰写这封信的起因是据媒体报道，赵利用她的地位为其父亲和姐妹共同经营的航运集团公司Foremost Group谋取好处。赵小兰出生台北，父母都是华人。据媒体报道，赵利用职权为其家族公司在中国获得便利。报道还称，北京政府为赵氏家族公司提供了数亿美元的低息贷款，资助该公司购买外国船只。

据《纽约时报》6月份发表的一份报道，2017年原定赵小兰作为交通运输部长的首次访华行程被取消，也是出于道德上的考虑。因为这位美籍华人交通部长希望她的几位亲属陪同前往。互联网杂志"Politico"也报道说，赵小兰和她的父亲一起曾接受亚洲媒体十几次采访。

调查的另一个问题是赵小兰上任之后，没有立即出售其上任前担任董事的美国Vulcan Materials Company建筑公司的股权。民主党人在致赵小兰的信中指出，这一做法同她的许诺恰恰相反。

由于参议院共和党多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)是赵小兰的夫婿，调查可能影响至华盛顿的共和党最高层。 卡明斯和克里希纳穆尔蒂要求赵小兰在9月30日之前，向调查委员会提交所要求的文件资料。

李京慧/李鱼（法新社）

     

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