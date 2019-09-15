美国交通部长赵小兰被指以权谋私受调查

（德国之声中文网）美国众议院调查委员会主席卡明斯（Elijah Cummings）在致赵小兰（Elaine Chao）的一封信中说，她的行为连带出不少"令人不安的问题"。

卡明斯和隶属众议院的另一个相关委员会的主席克里希纳穆尔蒂（Raja Krishnamoorthi）在致赵小兰的信中表示，调查的目的是为了澄清赵"对情况的错误描述"。此外，还将审查她是否违反了道德规范和公开财务状况的义务。

众议院民主党人给赵小兰写这封信的起因是据媒体报道，赵利用她的地位为其父亲和姐妹共同经营的航运集团公司Foremost Group谋取好处。赵小兰出生台北，父母都是华人。据媒体报道，赵利用职权为其家族公司在中国获得便利。报道还称，北京政府为赵氏家族公司提供了数亿美元的低息贷款，资助该公司购买外国船只。

据《纽约时报》6月份发表的一份报道，2017年原定赵小兰作为交通运输部长的首次访华行程被取消，也是出于道德上的考虑。因为这位美籍华人交通部长希望她的几位亲属陪同前往。互联网杂志"Politico"也报道说，赵小兰和她的父亲一起曾接受亚洲媒体十几次采访。

调查的另一个问题是赵小兰上任之后，没有立即出售其上任前担任董事的美国Vulcan Materials Company建筑公司的股权。民主党人在致赵小兰的信中指出，这一做法同她的许诺恰恰相反。

由于参议院共和党多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)是赵小兰的夫婿，调查可能影响至华盛顿的共和党最高层。 卡明斯和克里希纳穆尔蒂要求赵小兰在9月30日之前，向调查委员会提交所要求的文件资料。

李京慧/李鱼（法新社）