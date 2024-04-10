美国亚利桑那州将执行19世纪堕胎禁令

（德国之声中文网）美国西南部亚利桑那州最高法院周二（4月9日）裁定，该州可以执行1864年颁布的禁止大多数堕胎的法律。该法律将为起诉实施堕胎手术的医生敞开了大门。

这项长期处于休眠状态的法律早在亚利桑那州建州之前就已存在，它没有规定强奸或乱伦的例外情况，但允许在母亲生命受到威胁的情况下进行堕胎。

该法律规定，任何协助堕胎的人都将被判处2到5年的监禁。

亚利桑那州最高法院对上诉法院2022年的一项裁决进行了复审，该裁决称，医生不能因在怀孕头15周内实施堕胎而被起诉。

2022年6月，美国联邦最高法院推翻了1973年“罗伊诉韦德”案的判例，该判例保障了宪法规定的堕胎权。此后，美国许多州开始执行旧的堕胎禁令。

目前，有14个州正在执行禁止在怀孕的所有阶段堕胎的禁令，只有少数情况例外。有两个州禁止在检测到胎心活动时堕胎，即怀孕六周左右。许多妇女在这个阶段还不知道自己已经怀孕。

法院阻止了一些限制，包括犹他州和怀俄明州在整个孕期的堕胎禁令。

美国的堕胎法之争

拜登和民主党人谴责陈旧的堕胎禁令

拜登总统在一份声明中谴责了亚利桑那州的堕胎禁令。他说：“数百万亚利桑那州人很快将生活在更加极端和危险的堕胎禁令之下，即使妇女的健康受到威胁，或者在强奸或乱伦的悲惨情况下，堕胎禁令将让她们无法受到法律的保护。”

“哈里斯副总统和我与绝大多数支持妇女选择权的美国人站在一起。”拜登说，“我们将继续为保护生殖权利而奋斗，并呼吁国会通过一项法律，恢复对罗伊诉韦德案的保护。”

拜登将在11月的总统大选中与前总统特朗普再次对决。堕胎问题将成为大选中的一个重要议题。

民主党参议员伯奇（Eva Burch）敦促亚利桑那州居民投票支持堕胎权。她说：“亚利桑那州争取生殖权利的斗争尚未结束。”

身为民主党人的亚利桑那州总检察长也谴责最高法院的裁决。她说：“在亚利桑那还不是一个州、南北战争正在进行、妇女甚至还不能投票的时候的一项法律，今天又重新实施，这一决定将作为我们州的污点载入史册。”

（法新社、美联社）

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