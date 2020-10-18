美国主流媒体发声 呼吁选民赶特朗普下台

距离美国大选仅有两个多礼拜的时间，《纽约时报》发表社论呼吁将特朗普在大选中选下去。文章认为，特朗普是美国有史以来最糟糕的美国总统，没有之一。此外，多家美国权威科学媒体近日也破天荒就大选公开“战队”。
（德国之声中文网）纽约时报10月16日发表的这篇评论尖锐地批评特朗普是一个 "种族主义煽动者"、"孤立主义者 "和 "永恒的表演者"。
作者们认为，他寻求连任对美国民主构成二战以来最大威胁。独立于新闻编辑室的评论员组成的编委会共同撰写了这篇文章。
特朗普大概是美国史上和美国主流媒体关系最紧张的美国总统。尤其是批评性的媒体是他的眼中钉。大约一年前，他要求政府机构停止订阅某些报纸，其中包括《纽约时报》和《华盛顿邮报》。特朗普指责这两家媒体和对自己时有批评性报道的媒体以"可怕"方式对待总统，并传播"假新闻"。在他感染新冠住院治疗期间， 他还在推特上用大写字母文呼吁："对抗腐败的假新闻媒体。去投票！"
《纽约时报》评论写道， 2016年，特朗普道出了国家的种种问题，引发了许多选民的共鸣："但过去四年的教训是，他不能解决国家的紧迫问题，因为他才是国家最紧迫的问题。"
这篇标题为《结束美国国家危机》（End our national crisis）的评论指出："特朗普滥用职权，否认政治对手的合法性，打破了几代以来将这个国家团结在一起的规则。他将公众利益与他的商业利益和政治利益结合在一起。他对美国人的生命和自由表现出了令人震惊的漠视，他不配担任他所担任的职务。"
这并非是唯一一家知名美国媒体公开批评特朗普。权威科学杂志 《自然》（Nature）上个星期也发表社论，批评特朗普在应对新冠大流行的问题上堪称灾难，并且破坏了全球应对气候危机的努力。社评支持拜登，文章指出："我们无法袖手旁观，坐看科学遭到破坏。拜登信任真理、证据、科学和民主，因此，他将是美国大选的唯一选择。"
联合新闻网报道指出，迄今为止，许多权威科学期刊都表明美国大选立场，数量之多，前所未见。除了自然之外，还有医疗杂志《柳叶刀》(Lancet)，美国《科学人》（Scientific American）美国权威医学期刊《新英格兰医学杂志》（The New England Journal of Medicine）都发表文章呼吁选民不要支持特朗普。香港01指出，这是美国周刊《新英格兰医学杂志》自1812年创刊以来首次就大选表态。
《纽约时报》10月初已经公开表示支持拜登。德国《每日镜报》（Der Tagesspiegel）指出，此前此前，《华盛顿邮报 》编辑部已表态支持拜登，并称特朗普是 „现代最糟糕的总统"。这并非是《纽约时报》编委会首次发声"战队"美国大选，2016年大选时，该媒体发表评论支持当时的民主党候选人希拉里。
目前的民调中，特朗普的支持率远远落后于拜登。在全国性的民调中，他平均落后于拜登10个百分点。不过，由于美国选举制度复杂，民调结果并非是一个精准的参考数据。
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