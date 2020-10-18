美国主流媒体发声 呼吁选民赶特朗普下台

（德国之声中文网）纽约时报10月16日发表的这篇评论尖锐地批评特朗普是一个 "种族主义煽动者"、"孤立主义者 "和 "永恒的表演者"。

作者们认为，他寻求连任对美国民主构成二战以来最大威胁。独立于新闻编辑室的评论员组成的编委会共同撰写了这篇文章。

特朗普大概是美国史上和美国主流媒体关系最紧张的美国总统。尤其是批评性的媒体是他的眼中钉。大约一年前，他要求政府机构停止订阅某些报纸，其中包括《纽约时报》和《华盛顿邮报》。特朗普指责这两家媒体和对自己时有批评性报道的媒体以"可怕"方式对待总统，并传播"假新闻"。在他感染新冠住院治疗期间， 他还在推特上用大写字母文呼吁："对抗腐败的假新闻媒体。去投票！"

《纽约时报》评论写道， 2016年，特朗普道出了国家的种种问题，引发了许多选民的共鸣："但过去四年的教训是，他不能解决国家的紧迫问题，因为他才是国家最紧迫的问题。"

这篇标题为《结束美国国家危机》（End our national crisis）的评论指出："特朗普滥用职权，否认政治对手的合法性，打破了几代以来将这个国家团结在一起的规则。他将公众利益与他的商业利益和政治利益结合在一起。他对美国人的生命和自由表现出了令人震惊的漠视，他不配担任他所担任的职务。"

这并非是唯一一家知名美国媒体公开批评特朗普。权威科学杂志 《自然》（Nature）上个星期也发表社论，批评特朗普在应对新冠大流行的问题上堪称灾难，并且破坏了全球应对气候危机的努力。社评支持拜登，文章指出："我们无法袖手旁观，坐看科学遭到破坏。拜登信任真理、证据、科学和民主，因此，他将是美国大选的唯一选择。"

联合新闻网报道指出，迄今为止，许多权威科学期刊都表明美国大选立场，数量之多，前所未见。除了自然之外，还有医疗杂志《柳叶刀》(Lancet)，美国《科学人》（Scientific American）美国权威医学期刊《新英格兰医学杂志》（The New England Journal of Medicine）都发表文章呼吁选民不要支持特朗普。香港01指出，这是美国周刊《新英格兰医学杂志》自1812年创刊以来首次就大选表态。

《纽约时报》10月初已经公开表示支持拜登。德国《每日镜报》（Der Tagesspiegel）指出，此前此前，《华盛顿邮报 》编辑部已表态支持拜登，并称特朗普是 „现代最糟糕的总统"。这并非是《纽约时报》编委会首次发声"战队"美国大选，2016年大选时，该媒体发表评论支持当时的民主党候选人希拉里。

目前的民调中，特朗普的支持率远远落后于拜登。在全国性的民调中，他平均落后于拜登10个百分点。不过，由于美国选举制度复杂，民调结果并非是一个精准的参考数据。

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 The winner takes it all 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“胜者全得制”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛



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