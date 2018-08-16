 美国主导国际支付 欧盟打算自立门户 | 经济纵横 | DW | 28.08.2018

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经济纵横

美国主导国际支付 欧盟打算自立门户

美国恢复对伊朗制裁，但欧盟仍想继续从伊朗进口原油，单单金融交易往来就受到诸多限制。或许可以脱离受美国影响的SWIFT体系，建立一个欧洲支付体系？

Euro Dollar Rial Währung Iran (Getty Images/AFP/A. Kenare)

欧盟希望改变美国主导国际支付体系的局面

（德国之声中文网）德国外长马斯（Heiko Maas）周一（8月27日）在柏林外交部一次大使会议开幕式上表示，已经开始创立一个欧洲支付体系的工作，该体系将独立于目前占主导地位的SWIFT国际体系。

马斯称："我们必须加强欧洲在贸易、经济与金融政策上的自主权。虽不容易，但我们已经起步。"

英国赫尔大学国际商法教授博维斯（Christopher Bovis）向德国之声表示，这一工作已经开始。"欧委会正在开发一个与SWIFT并行的体系，允许伊朗与欧洲金融体系、清算体系接口。"

2018年5月，美国总统特朗普宣布退出2015年达成的伊核协议。

欧洲是伊朗石油的主要出口国。欧洲希望维护伊核协议，并继续购买伊朗原油。

默克尔表示谨慎

上周，德国外长马斯在《商报》撰文称，现在是重新评估德美关系的时候，"欧洲必须成为国际秩序的中坚力量"。

Berlin Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

马斯透露，欧盟正在酝酿以欧洲体系替代SWIFT的动议

德国总理默克尔支持欧盟扮演更强有力的角色，但对以欧洲体系替代SWIFT的计划表示谨慎。她承认美国对伊朗制裁导致与SWIFT相关的问题，但"与此同时，我们知道SWIFT协议极为重要，特别在恐怖主义融资的问题上"。

SWIFT是谁

SWIFT是Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication（环球同业银行金融电信协会）的简称，与万余家银行联网，半数主要的跨境转帐都会通过其信息传递。

SWIFT总部位于比利时，尽管政治中立，但过去受美国影响，封锁了对古巴和伊朗的金融交易。2001年9·11事件后，美国财政部使用SWIFT数据了解恐怖分子的融资情况。

多家欧洲企业已经退出伊朗，因担心受到美国制裁。这些企业包括道达尔、马士基、标志汽车等。

加密货币？

有人认为，加密货币市场或许是另一种选项。

伊朗议会经济事务委员会主席普雷布拉希米（Mohammad Reza Pourebrahimi）表示，俄罗斯已同意使用去中心化的金融体系、如加密货币与伊朗交易。

但可能最终还是会采取更传统的方式。

Infografik US dollar dominates global economy EN

美元、欧元、日元和人民币在外汇储备和国际支付交易中所占的比例

学者巴特曼海利基（Esfandyar Batmanghelidj）和海尔曼（Axel Hellman）认为，在2012-2016年伊朗被SWIFT禁止交易期间，数家欧洲银行使用"特设信息系统"与伊朗金融机构保持了关系。这一方法可再次使用。

依靠中国？

不过，有些人认为，真正的问题超过了技术的层面。

赫尔大学教授博维斯表示："如今，两个大陆、两个经济体系之间发生正面碰撞。而包括SWIFT在内的金融监管环境，包括支付和清算体系，用于推动美国的经济与外交目标。欧盟作出回应，并相当成功。"

柏林智库全球公共政策研究所所长贝纳（Thorsten Benner）向德国之声表示："欧盟开发一个独立体系，将会免疫于美国制裁，在特朗普政府看来很可能会威胁到美国的核心利益。"

贝纳还认为，要挽救伊朗核协议，欧盟需要依靠中国。

如果中国增加从伊朗进口原油，并确保原油出口不受美国制裁影响，那将帮助伊朗维持运转。"如果中国愿意使用，他们是有必要的独立体系的。"

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