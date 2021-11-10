 美国为5至11岁儿童群体开放疫苗接种 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2021

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新闻广角

美国为5至11岁儿童群体开放疫苗接种

美国疾控中心CDC已经为大约2800万儿童接种BioNtech辉瑞疫苗开放了绿灯。拜登总统期望，今后几天内就可正式开启疫苗接种工作。

USA Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech-Pfizer für fünf- bis elfjährige Kinder

（德国之声中文网）美国疾控中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）发表声明称："我们知道数以百万计的家长渴望让他们的孩子接种新冠疫苗，因此我们正式向2800万儿童发出接种新冠疫苗的建议。"此前不久的一次会议上，瓦伦斯基曾表示，德尔塔变种病毒造成的传染中，儿童住院率急剧增高，"新一轮疫情给我们的孩子们造成了极大、极具破坏性的风险。"她表示，同其他孩子们已接种疫苗的疾病相比，新冠病毒带来的风险要大得多。

由于关闭学校已经对儿童心理健康产生负面影响，瓦伦斯基希望接种疫苗能使情况出现转机。

美国总统拜登表示，疾控中心的决定是"一个转折点"，是美国防疫工作"向前迈出的重要步骤"。拜登在一份声明中指出，这一决定将"结束家长们过去几个月以来的焦虑担忧，并减少儿童将新冠病毒传染给其他人的风险。"拜登表示，面向儿童的新冠疫苗接种计划将于下周全面展开。辉瑞公司已经开始向各州诊所和药店派送疫苗。面向儿童的新冠疫苗使用橙色瓶盖，以免同紫色瓶盖的成人疫苗相混淆。

Coronavirus - Psychische Gesundheit

关闭学校等防疫措施，已对儿童心理健康造成影响。



美国已经为大约58%的人口接种了疫苗，接种率略低于英法等国的水平。不过，在为儿童接种疫苗方面，美国则走在了前面，目前为5到11岁年龄段或更小幼童接种新冠疫苗的国家只有中国、古巴和阿联酋。

在欧洲，BioNtech已经在今年十月向欧洲药监局提出了儿童新冠疫苗的上市申请。BioNTech公司表示，迄今为止的临床研究显示，儿童接种后疫苗后获得了强大的免疫力，而且没有其他不良反应。据称，共有2300名儿童参加了临床试验。欧洲药监局有可能会在今年十一月就向BioNTech的新冠疫苗发放许可证，但儿童家长们可能仍需耐心等待，因为儿科医生一般会遵循德国常设疫苗委员会（StiKo)的建议, 而一般认为，该委员会要到明年年初才会就12岁以下儿童是否需要接种疫苗做出决定。

(美联社，法新社，德新社）

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研究显示辉瑞疫苗对5至11岁儿童安全有效

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Biontech申请为5至11岁儿童接种新冠疫苗

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