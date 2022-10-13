美国为何大举投资芯片行业？

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7月底，美国国会通过芯片法案，将向该国芯片业注资大约500亿美元，支持美国芯片发展，同时减少对中国的依赖。在俄亥俄州，英特尔正在建设一个巨型芯片工厂。而且有此打算的可不止英特尔一家。
根据德国媒体报导，台积电考虑在德国开设芯片工厂，并且将在今年十月派团前往考察。德国经济部未对此消息作出回应，仅表示愿尽力提供各种支持，鼓励半导体企业在德设厂。
知情人士对路透社表示，中国工作人员收到一封来自科磊法务部门的电子邮件，称从北京时间周二晚上11点59分起对中国芯片工厂部分断供。
美国针对中国芯片产业最新打出的重拳，可能也会伤及自身。最新的消息显示已经有许多非中国芯片企业得到了各种程度的“豁免”。但是针对中国芯片产业来说，美国政府新规的打击效应，已经显现。
拜登称，美国需要最先进的工程技术“用于未来的武器系统”，他还警告称，中共积极游说美国企业反对华盛顿通过的“芯片法案”。另据共同社报道，日本首相岸田文雄计划在9月20日前后与美国总统拜登举行会晤，商讨东亚安全议题。
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