美国为何大举投资芯片行业？

拜登：芯片制造是关乎美国国家安全的问题

拜登称，美国需要最先进的工程技术“用于未来的武器系统”，他还警告称，中共积极游说美国企业反对华盛顿通过的“芯片法案”。另据共同社报道，日本首相岸田文雄计划在9月20日前后与美国总统拜登举行会晤，商讨东亚安全议题。