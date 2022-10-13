 美国为何大举投资芯片行业？ | 经济纵横 | DW | 21.10.2022

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经济纵横

美国为何大举投资芯片行业？

7月底，美国国会通过芯片法案，将向该国芯片业注资大约500亿美元，支持美国芯片发展，同时减少对中国的依赖。在俄亥俄州，英特尔正在建设一个巨型芯片工厂。而且有此打算的可不止英特尔一家。

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