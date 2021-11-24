 美国丹佛地区发生枪击案 至少5人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国丹佛地区发生枪击案 至少5人死亡

一名持枪者在丹佛地区杀害了至少4人，并打伤1名警官。在与警方连续交火之后，持枪嫌犯被击毙。

丹佛12月27日枪击案现场。

丹佛12月27日枪击案现场。

（德国之声中文网）美国警方周一（12月27日）表示，一名持枪者在丹佛地区杀害了至少4人，并打伤1名警官。莱克伍德市警方称，嫌犯已被警方击毙。据当地电视台KDVR报道，警方与嫌犯进行了交火。

丹佛警察局局长帕赞（Paul Pazen）说：“此人对今天晚上发生的这起非常暴力的犯罪事件负责。”

该嫌犯的身份尚未公开。警方说，受伤警官和其他受害人的详情也有待确认。

枪案发生的经过

帕赞在记者会上说，这场枪击案开始于当地时间下午5点左右，持枪嫌犯在丹佛市中心附近开枪杀害两名妇女，击伤一名男子。

帕赞说，嫌犯随后驾车逃离，并在丹佛东部的切斯曼公园附近杀害了一名男子；然后在丹佛西部的一个社区再次开火，但这次没有人被击中。

随后，嫌犯两次从车里与追捕他的警察交火，导致一辆警车瘫痪。

嫌犯的身份尚未公开。警方说，受伤警官和其他受害人的详情也有待确认。

嫌犯的身份尚未公开。警方说，受伤警官和其他受害人的详情也有待确认。

据莱克伍德警方发言人罗梅罗（John Romero）说，嫌犯随即开车进入邻近的莱克伍德市，在那里再次枪杀一人。警察试图将其拦下，双方连续交火，然后嫌犯徒步逃走。

罗梅罗说，嫌犯进入一家酒店，打伤了一名店员。罗梅罗告诉记者，他随后再次向警察开枪，打伤了一名警察。最后，警察将其击毙。

新冠疫情下枪案增多

这是美国在疫情中出现的最新一次枪杀案件。有活动人士和官员认为，容易获得枪支丹佛及邻近地区长期存在枪支暴力的主要原因，而疫情及其对精神健康的影响又加剧了这一问题。

今年5月，在丹佛以南约110公里的科罗拉多斯普林斯的一个生日聚会上，28岁的马西亚斯（Teodoro Macias）枪杀了他的女友和其他5人，然后饮弹自尽。警方说，他有“权力欲和自控问题”，仅仅因为没有收到聚会邀请而枪杀无辜。

3月，22岁的阿利萨（Ahmad Al Aliwi Alissa）在丹佛西北约45公里的博尔德市一家超市枪杀了10人。当局没有确认这次袭击的动机。法院分别进行了两次心理评估，结论都认为阿利萨存在精神问题。科罗拉多州的一名法官在12月初裁定，阿利萨没有能力接受审判，继续接受精神疾病治疗。

(美联社、路透社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美国又发生校园枪杀案 多人死伤

美国密歇根州一高中发生校园枪击案，一名15 岁男生使用半自动枪扫射师生，随后被警方逮捕。 三名学生中弹身亡。  

美国印第安纳波利斯市发生枪击事件 8人死亡

美国印第安纳波利斯机场附近一处联邦快递设施内发生枪击事件，造成8人死亡，多人受伤。当地警方证实，枪手已自杀。  

美国科罗拉多发生枪击血案 6人死亡

美国科罗拉多州境内一次生日聚会上发生枪击事件，导致至少6人丧生。警方称枪手亦自杀身亡。  

种族歧视？美国按摩店多名亚裔遇袭身亡

美国佐治亚州三家按摩店遭袭击，8人被枪杀，其中多人系亚裔女性。维权组织警告指出，自新冠疫情爆发以来，美国亚裔遭受的袭击越发频繁。  

相关内容

KINMEN COUNTY, TAIWAN - APRIL 20: The Chinese city of Xamen is seen from the Taiwanese island of Little Kinmen which, at points lies only a few miles from China, on April 20, 2018 in Kinmen, Taiwan. China recently carried out live-fire military drills in the Taiwan Strait involving its Liaoning aircraft carrier, an exercise interpreted as a show of force and a message to self-governed Taiwan which China claims as its territory. The naval exercise was the first in the Taiwan Strait since 2016 and was held just over 100 miles off the coast of Taiwan. Following the defeat of the ruling Kuomintang party by the Chinese Communist Party and their retreat to Taiwan in 1949, cross-strait relations have varied from open conflict to diplomatic war. China's President, Xi Jinping, recently emphasised China's sovereignty over Taiwan by stating that 'We have sufficient abilities to thwart any form of Taiwan independence attempts'. Beijing has also imposed financial restrictions by significantly limiting the number of Chinese tour groups allowed to visit Taiwan and imposed trade sanctions on the island. (Photo by Carl Court/Getty Images)

台湾枪手潜逃中国 两岸司法互助受考验 24.11.2021

台湾新北一名枪手22日在杀害一名4旬男子后搭机潜逃中国厦门，目前入住当地防疫旅馆。台警方称已向对岸公安寻求司法互助，但在台海关係紧张下，两岸司法互助能顺利运作吗？

Marina Bay, Merlion, Marina Bay Sands Hotel, Pier, Singapore, Singapur, Southest Asia, | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

新加坡：「防止外来干预法」是反境外势力或打压异见？ 05.10.2021

新加坡4日通过的新法将赋予内政部长更多权力，允许当局封锁互联网内容，此法遭批评可能成为打压独立媒体和倡议人士的工具。

Suspects in the assassination of Haiti's President Jovenel Moise are shown to the media, along with the weapons and equipment they allegedly used in the attack, at the General Direction of the police in Port-au-Prince, Haiti, Thursday, July 8, 2021. Moise was assassinated in an attack on his private residence early Wednesday. (AP Photo / Joseph Odelyn)

海地刺杀案：警拘「密谋篡位」关键嫌犯 12.07.2021

海地总统莫伊兹刺杀案已成为一起牵涉多国的国际事件。当地警方11日逮捕了一名海地裔美籍医生，怀疑他密谋要推翻莫伊兹夺取总统大位。然而，其犯案动机与过程仍有诸多疑点有待釐清。

广告

评论分析

上海震旦职业学院教师宋庚一因质疑官方“30万遇难”说法而被开除，声援她的李田田也成为关注焦点。

客座评论：李田田事件是一个愚蠢政权为自己制造的“枷锁”

湖南乡村中学教师李田田因在中国的社交媒体微博上声援了一下另一位因发表“不当”言论而被开除教职的老师，被当地政府当成维稳对象一度“被精神病”。政论家邓聿文认为，滥用政治安全去打压异议剥夺不同意见终会遇到人们无声或有声的抵制。  