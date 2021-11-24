美国丹佛地区发生枪击案 至少5人死亡

（德国之声中文网）美国警方周一（12月27日）表示，一名持枪者在丹佛地区杀害了至少4人，并打伤1名警官。莱克伍德市警方称，嫌犯已被警方击毙。据当地电视台KDVR报道，警方与嫌犯进行了交火。

丹佛警察局局长帕赞（Paul Pazen）说：“此人对今天晚上发生的这起非常暴力的犯罪事件负责。”

该嫌犯的身份尚未公开。警方说，受伤警官和其他受害人的详情也有待确认。

枪案发生的经过

帕赞在记者会上说，这场枪击案开始于当地时间下午5点左右，持枪嫌犯在丹佛市中心附近开枪杀害两名妇女，击伤一名男子。

帕赞说，嫌犯随后驾车逃离，并在丹佛东部的切斯曼公园附近杀害了一名男子；然后在丹佛西部的一个社区再次开火，但这次没有人被击中。

随后，嫌犯两次从车里与追捕他的警察交火，导致一辆警车瘫痪。

据莱克伍德警方发言人罗梅罗（John Romero）说，嫌犯随即开车进入邻近的莱克伍德市，在那里再次枪杀一人。警察试图将其拦下，双方连续交火，然后嫌犯徒步逃走。

罗梅罗说，嫌犯进入一家酒店，打伤了一名店员。罗梅罗告诉记者，他随后再次向警察开枪，打伤了一名警察。最后，警察将其击毙。

新冠疫情下枪案增多

这是美国在疫情中出现的最新一次枪杀案件。有活动人士和官员认为，容易获得枪支丹佛及邻近地区长期存在枪支暴力的主要原因，而疫情及其对精神健康的影响又加剧了这一问题。

今年5月，在丹佛以南约110公里的科罗拉多斯普林斯的一个生日聚会上，28岁的马西亚斯（Teodoro Macias）枪杀了他的女友和其他5人，然后饮弹自尽。警方说，他有“权力欲和自控问题”，仅仅因为没有收到聚会邀请而枪杀无辜。

3月，22岁的阿利萨（Ahmad Al Aliwi Alissa）在丹佛西北约45公里的博尔德市一家超市枪杀了10人。当局没有确认这次袭击的动机。法院分别进行了两次心理评估，结论都认为阿利萨存在精神问题。科罗拉多州的一名法官在12月初裁定，阿利萨没有能力接受审判，继续接受精神疾病治疗。

(美联社、路透社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。