美国中止与非洲三国的贸易协议

（德国之声中文网）美国贸易代表办公室称，鉴于埃塞俄比亚、马里和几内亚政府违反了被称为《非洲增长和机会法案》（Agoa）的贸易协议的原则，因此取消与这三国的贸易协议。新规则从1月1日起生效。《非洲增长和机会法案》保证了许多非洲国家数以千计的商品可以免税进入美国市场。

美方在声明称，美国 "对几内亚和马里以违宪手段更换政府的行为深表关切"。华盛顿还批评 "埃塞俄比亚政府和其他各方在埃塞俄比亚北部不断扩大的冲突中严重侵犯了国际公认的人权"。

美国政府已在11月就宣布了上述行动。声明还称，对于这些国家如何才能重新加入贸易协议有着 "明确的条件"，华盛顿将与各自政府合作，以实现这一目标。

埃塞俄比亚受到严重影响

对美国出口的优惠待遇对战乱中的埃塞俄比亚尤为重要。埃塞俄比亚中央政府与提格雷人民解放阵线（TPLF）的军事冲突已经持续了大约一年。美国政府多次呼吁埃塞俄比亚冲突各方在没有先决条件的情况下进行谈判。

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中国是埃塞俄比亚的主要投资国，在埃塞俄比亚有六大工业园区项目。

在几内亚，军方去年9月初发动政变，推翻了长期担任总统的孔戴。此后，政变头目马马迪·敦布亚（Mamady Doumbouya）当上了临时总统。

国际社会谴责马里政变

马里最近发生了两次军事政变。2020年8月，由阿西米·戈伊塔上校领导的军人推翻了当时的总统凯塔。2021年5月，戈伊塔又罢免了过渡政府的文职总统和总理，并宣布自己为临时总统。两次政变都受到了国际社会的严厉批评，有关责任人受到制裁。

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