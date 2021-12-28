美国中止与非洲三国的贸易协议

华盛顿宣布取消与危机国家埃塞俄比亚以及西非国家马里和几内亚的贸易协定，理由是这些国家侵犯人权及发生政变。中国在埃塞俄比亚有多个工业园。
（德国之声中文网）美国贸易代表办公室称，鉴于埃塞俄比亚、马里和几内亚政府违反了被称为《非洲增长和机会法案》（Agoa）的贸易协议的原则，因此取消与这三国的贸易协议。新规则从1月1日起生效。《非洲增长和机会法案》保证了许多非洲国家数以千计的商品可以免税进入美国市场。
美方在声明称，美国 "对几内亚和马里以违宪手段更换政府的行为深表关切"。华盛顿还批评 "埃塞俄比亚政府和其他各方在埃塞俄比亚北部不断扩大的冲突中严重侵犯了国际公认的人权"。
美国政府已在11月就宣布了上述行动。声明还称，对于这些国家如何才能重新加入贸易协议有着 "明确的条件"，华盛顿将与各自政府合作，以实现这一目标。
对美国出口的优惠待遇对战乱中的埃塞俄比亚尤为重要。埃塞俄比亚中央政府与提格雷人民解放阵线（TPLF）的军事冲突已经持续了大约一年。美国政府多次呼吁埃塞俄比亚冲突各方在没有先决条件的情况下进行谈判。
中国是埃塞俄比亚的主要投资国，在埃塞俄比亚有六大工业园区项目。
在几内亚，军方去年9月初发动政变，推翻了长期担任总统的孔戴。此后，政变头目马马迪·敦布亚（Mamady Doumbouya）当上了临时总统。
马里最近发生了两次军事政变。2020年8月，由阿西米·戈伊塔上校领导的军人推翻了当时的总统凯塔。2021年5月，戈伊塔又罢免了过渡政府的文职总统和总理，并宣布自己为临时总统。两次政变都受到了国际社会的严厉批评，有关责任人受到制裁。
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三年一度的中非合作论坛于29日至30日间于塞内加尔召开，中非过去几年间加速合作，双边贸易额也稳健上升，然美国重回非洲及许多非洲国家背负的庞大债务，也成为中非合作的隐忧。
几内亚政变后，不同于以往“不干涉他国内政”的立场，中国明确反对政变夺权。分析家指出，中国一反常态的做法不是外交政策的转向，而是因为过去孤注一掷投资倒台的孔戴，突如其来的政变令北京措手不及。