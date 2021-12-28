 美国中止与非洲三国的贸易协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国中止与非洲三国的贸易协议

华盛顿宣布取消与危机国家埃塞俄比亚以及西非国家马里和几内亚的贸易协定，理由是这些国家侵犯人权及发生政变。中国在埃塞俄比亚有多个工业园。

Äthiopien Der Industriepark Adama

埃塞俄比亚阿达玛工业园

（德国之声中文网）美国贸易代表办公室称，鉴于埃塞俄比亚、马里和几内亚政府违反了被称为《非洲增长和机会法案》（Agoa）的贸易协议的原则，因此取消与这三国的贸易协议。新规则从1月1日起生效。《非洲增长和机会法案》保证了许多非洲国家数以千计的商品可以免税进入美国市场。

美方在声明称，美国 "对几内亚和马里以违宪手段更换政府的行为深表关切"。华盛顿还批评 "埃塞俄比亚政府和其他各方在埃塞俄比亚北部不断扩大的冲突中严重侵犯了国际公认的人权"。

美国政府已在11月就宣布了上述行动。声明还称，对于这些国家如何才能重新加入贸易协议有着 "明确的条件"，华盛顿将与各自政府合作，以实现这一目标。

埃塞俄比亚受到严重影响

对美国出口的优惠待遇对战乱中的埃塞俄比亚尤为重要。埃塞俄比亚中央政府与提格雷人民解放阵线（TPLF）的军事冲突已经持续了大约一年。美国政府多次呼吁埃塞俄比亚冲突各方在没有先决条件的情况下进行谈判。

观看视频 02:05

在埃塞俄比亚备受争议的中国投资者

中国是埃塞俄比亚的主要投资国，在埃塞俄比亚有六大工业园区项目。

在几内亚，军方去年9月初发动政变，推翻了长期担任总统的孔戴。此后，政变头目马马迪·敦布亚（Mamady Doumbouya）当上了临时总统。

Conakry, Guinea | Mamady Doumbouya

几内亚临时总统、政变头目马马迪·敦布亚（Mamady Doumbouya）

国际社会谴责马里政变

马里最近发生了两次军事政变。2020年8月，由阿西米·戈伊塔上校领导的军人推翻了当时的总统凯塔。2021年5月，戈伊塔又罢免了过渡政府的文职总统和总理，并宣布自己为临时总统。两次政变都受到了国际社会的严厉批评，有关责任人受到制裁。  

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  

 

DW.COM

中非合作论坛：稳健发展或「梦醒时分」？

三年一度的中非合作论坛于29日至30日间于塞内加尔召开，中非过去几年间加速合作，双边贸易额也稳健上升，然美国重回非洲及许多非洲国家背负的庞大债务，也成为中非合作的隐忧。  

专家：“几内亚政变让中国措手不及”

几内亚政变后，不同于以往“不干涉他国内政”的立场，中国明确反对政变夺权。分析家指出，中国一反常态的做法不是外交政策的转向，而是因为过去孤注一掷投资倒台的孔戴，突如其来的政变令北京措手不及。  

几内亚军人全面掌权 中方称反对政变夺权

孔戴总统被推翻后，目前几内亚军政府已牢牢掌控国家权力。军政府下令总统卫队的官兵听从他们的指挥，并禁止前政府官员离境。资源丰富的几内亚是中国重要的铝土矿供应国。  

马里政变：总统下台、军政府承诺大选

西非国家马里发生军事政变，军政府接管了政权并表示愿与本国的抗议运动进行合作。总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）此前已宣布辞职。  

叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

埃塞俄比亚国内暴力冲突急剧升级。叛军已逼近首都亚的斯亚贝巴。政府发誓不惜一切代价抗击。平民成为暴力受害者。   

相关内容

20.09.2021 Josep Borrell holds a press conference after a meeting of E.U. Foreign Ministers on the sidelines of the 76th Session of the U.N. General Assembly, in New York, U.S., September 20, 2021. REUTERS/David 'Dee' Delgado

回顾2021挑战 欧盟代表点名中国  28.12.2021

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利把2021年定义为欧盟转型的一年。他说，这一年的地缘政治变化一再挑战欧盟，来年必须更坚定捍卫其价值观。

07.07.2017 *** China's President Xi Jinping (C) talks to Guinean President and Chairman of the African Union Alpha Conde (L) and South Africa's President Jacob Zuma at the start of the first working session of the G20 meetingin Hamburg, Germany, July 7, 2017. REUTERS/John MACDOUGALL,POOL Optimiert für mobile Angebote

专家：“几内亚政变让中国措手不及” 10.09.2021

几内亚政变后，不同于以往“不干涉他国内政”的立场，中国明确反对政变夺权。分析家指出，中国一反常态的做法不是外交政策的转向，而是因为过去孤注一掷投资倒台的孔戴，突如其来的政变令北京措手不及。

Motorists drive on Mombasa road, past ongoing construction site of the Nairobi Expressway, undertaken by the Chinese contractor China Road and Bridge Corporation (CRBC), in Nairobi on February 10, 2021. (Photo by Simon MAINA / AFP) (Photo by SIMON MAINA/AFP via Getty Images)

德语媒体: 中国非洲搞双赢 欧洲何处去? 07.07.2021

《每日镜报》刊登了欧盟前高官的客席评论，呼吁欧洲加大投入，切勿将非洲大陆拱手让给中国。瑞典贸易与投资委员会则在德国《商报》撰文呼吁，中国应当主动向西方进一步开放本国市场。

广告

媒体看中国

Chow Hang-Tung | Hong Kong, China

墙外文摘：邹幸彤与何桂蓝，被忽略的抗争者

有评论认为，邹幸彤和何桂蓝 “不按牌理出牌”，其抗争具有超越司法抗争的政治意义。但是，这一点没有得到国际社会足够的重视。  