美国中期选举，选民都在关注什么

（德国之声中文网）过去几个月内，许多满载移民的巴士和飞机从德克萨斯州和佛罗里达州出发，前往长期倾向主党的马赛诸瑟州，芝加哥，纽约，首都华盛顿特区等地。9月中旬，德克萨斯州的巴士将许多移民载到了华盛顿特区，副总统哈里斯的住所前，引发了全国范围内的广泛讨论。

根据Houston Chronical的报道，截止到9月8日，该计划已经花费了德州人民一千四百万美金，平均花在每一位移民上的费用是一千七百美金。但庞大的开支并不是重点，而讨好本州选民，争取在11月的中期选举里成功连任才是现任德州州长Greg Abbott的重点。5月底，德州乌瓦尔德市一所小学发生惨烈的校园枪击案，警察很早就接到报警，一个多小时后枪手才被执法人员击毙，21人丧生于此，警方被指责执法不力。6月底，州长在罗伊法案被推翻之后，立刻采取了强硬的措施在全州范围内将堕胎列为非法，更严加惩罚施行手术的医生。这两件事都在全州范围内引发了多次抗议游行。为了巩固选票，Greg Abbott决定从保守派选民关注的非法移民问题下手，也就有了这个花重金大张旗鼓地运送移民的计划。他表示施行改计划是因为总统拜登没有做好边境管控，让许多非法移民有机会从德克萨斯州和墨西哥的边界入境。而该计划也确实合了不少选民的意，目前的许多调查和预测，都显示Greg Abbott在面对民主党候选人Beto O’Rourke时颇有胜算，各类调查中，Greg Abbott的支持率都领先5%以上。

民主党的政客当然也不会放弃这样一个谴责共和党的机会，他们谴责共和党人从事人口贩卖，为了政治利益，就将这些移民当成“货物”一样搬来搬去。纽约市长Eric Adams称这一举动是“不人道的”。许多救助移民的非盈利机构也谴责Greg Abbott的行为，因为如此突然地转运移民，让这些机构没有办法及时为这些移民提供住宿、食物等帮助。

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非法移民和国境安全问题一直是选民看中的问题。皮尤研究中心的数据显示，73%的美国人认为增加边境的安全，减少非法移民入境是重要的。但是共和党选民更关心如何防止这些人入境，而民主党选民则关心这些非法移民是否有途经成为合法移民。

皮尤研究中心的数据还显示，这次中期选举中，经济因素是选民最看重的。虽然8月份的消费者价格指数仅上升了0.1%，但通胀率仍然保持在近四十年来的高位。而美联储则已经三次大幅提高利率。许多美国人都在不同程度上感受到了经济的衰退。住在德州的格里乔伊说自己原本去超市购物都不怎么看价格标签，但从今年初开始，家庭在食物和日用品上面的开支大幅增加，所以也要开始精打细算。所以他在选举本地和州内政府官员时，都会注意对方在振兴经济上是否有一个良好的规划。

今年枪击案件频发和推翻罗伊法案也给选民们新的顾虑与诉求。枪支政策成为选民们第二关心的议题。而许多民主党选民将堕胎权视为一个重要的诉求，有71%的选民认为这对自己很重要，而共和党选民们因为已经得到了想要的结果，所以只有41%的选民认为这个诉求很重要。年轻女生考芮就把枪支控制、堕胎权、和为边缘群体提供福利作为自己在投票时的重要考量。她坦言一直认为美国就是自由平等的，但是推翻罗伊法案对她来说像是敲响了一记警钟，让她意识到自由和权利仍然需要争取。所以她也更加积极地参与游行、抗议等政治活动。她表示自己周围的许多年轻人对于这次中期选举的参与度也更强，也积极联络认识的人，说服他们也参与投票。

也有不少选民是single-issue voter，即在投票的时候只考虑一个因素，投给在这个因素上政见和自己一致的候选人。在密歇根居住的乔弗里就是其中之一，他看中的是税收，如果哪位候选人要加税，那就得不到他的选票了。餐馆主埃尔文则告诉记者，希望能够解决用工难招工难的问题。数据也显示，美国现在的职位空缺是这几年来的最高点，2022年第二季度，有超过一千一百万的职位空缺。

在美华人的社群里，除了关注经济，中美关系和对新冠疫情的处理也是很重要的考量，但偏偏这两项在美国注册选民中的关注度都有所下降。认为外交政策非常重要的选民只有45%，而认为疫情爆发重要的选民只有28%，是调查的议题中受到关注最少的。美国总统拜登称新冠大流行已经结束。机场、飞机、公共交通上需要戴口罩的规定逐渐被撤。从其他国家回到美国时也不需要出示新冠阴性的证明。在街上，很难看到戴口罩的人，人们出行的热情甚至比疫情之前更高，演唱会、橄榄球赛等也常常人满为患。许多华人觉得美国人从官员到平民都觉得疫情不再存在，也认为这是很危险的。

一位居住在华盛顿州的不愿透露名字的采访对象出示了自己拍摄的影片，人们聚集在广场上载歌载舞，根本看不到戴口罩的 人。他认为政府官员的行为是“不管不顾人民的生命健康”，是很不可取的，也会在投票时考量对方对疫情的重视程度。

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