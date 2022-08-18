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美国主要的情报机构之一，主要任务是公开和秘密地收集和分析关于国外政府、公司和个人；政治、文化、科技等方面的情报，协调其他国内情报机构的活动，并把这些情报报告分享到美国政府各个部门的工作。
CIA也持有大量军事武器及设备，这些设备在美苏冷战时期用于推翻共产国家政府，例如前苏联，和对美国利益构成威胁的反对者，例如危地马拉的阿本斯和智利的阿连德。中央情报局总部设在 弗吉尼亚州的兰利。中央情报局是美国情报体系中，唯一一个独立的情报部门。
大街小巷，到处是欢快的人群：叠罗汉、跳烟花、龙舞、过山车。因大流行瘟疫受限两年后，著名的街头民俗节日——格拉西亚大节（ Festa Major de Gracia ）大规模重返巴塞罗那。
美国中情局（CIA）局长最新表态称，中国有可能在接下来的几年内武力攻台，但这一幕直接发生在中共二十大结束后的可能性不大。同时，正在访台的欧洲议会高官表示：在台湾问题上，欧盟不会再像面对香港时那样天真了。
间谍大战升级版。曾臭名昭著的暗网，如今成了美国中央情报局招揽俄罗斯爆料人的工具。本周，CIA在其社媒账号上发布了一个暗网使用指南。
特朗普在Twitter和Facebook依然遭禁。现在，这位前美国总统正式推出自己的社交媒体应用程序。由此，他多了一个喉舌。
美国前总统特朗普距离推出自己的社交平台的目标越来越近。计划中明年年初上线的社交平台“Truth Social”获得投资者投注的大量资金。
拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
曾在中国任教数年的德国学者Alicia Hennig接受了德国之声采访，谈及她在中国高校的经历、在华外国学者的困境，以及德国学术界在面对中国时的自我麻痹与自我审查。
许多西方国家的情报机关近年来都曾警告过“领英”等社交媒体网站上的中国间谍风险。近日，一名美国中情局退休高官再次揭示了中国谍报部门利用社交媒体的具体工作方式。
名为马玉清的港裔CIA前雇员利用职务之便，将美国机密资讯泄露给中国情报单位。他谨慎行动近20年，最终却掉进FBI卧底的圈套，遭美国司法部起诉。
中国网络安全公司奇虎360指责美国中情局CIA在11年里对中国航空工业等目标发动网络攻击。
由于替中国从事间谍活动，一名美国中央情报局（CIA）的前雇员被判长期监禁。美国司法部认为，该判决发出了严厉打击间谍活动的“明确信号”。
据美国传媒报道，朝鲜领导人金正恩的同父异母长兄金正男曾是美国中央情报局CIA的线人。金正男2017年2月在马来西亚遭谋杀。美国总统特朗普就此表示，他不知道金正男与外国情报机构有联系。
中国监控与破解信息的技术并不是新闻，但是，可能早在八年前，它的能力就已经超出所有人的预期，美国甚至为此付出高昂代价。
中美两国不只贸易战还有谍报战。美国中央情报局（CIA）前情报人员李振成，被控搜集机密资料罪，企图将有关资料交予中国政府。《纽约时报》曾报导，卧底名单外洩造成近20名线人被杀害或监禁。
美国参议院以57票贊成、42票反对，通过蓬佩奥国务卿任命案，让他代表美国出席27日召开的北大西洋公约组织（NATO）外长会议。蓬佩奥一上任就要面对国际情势重大挑战。
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