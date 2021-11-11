美国主要的情报机构之一，主要任务是公开和秘密地收集和分析关于国外政府、公司和个人；政治、文化、科技等方面的情报，协调其他国内情报机构的活动，并把这些情报报告分享到美国政府各个部门的工作。

CIA也持有大量军事武器及设备，这些设备在美苏冷战时期用于推翻共产国家政府，例如前苏联，和对美国利益构成威胁的反对者，例如危地马拉的阿本斯和智利的阿连德。中央情报局总部设在 弗吉尼亚州的兰利。中央情报局是美国情报体系中，唯一一个独立的情报部门。