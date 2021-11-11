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美国主要的情报机构之一，主要任务是公开和秘密地收集和分析关于国外政府、公司和个人；政治、文化、科技等方面的情报，协调其他国内情报机构的活动，并把这些情报报告分享到美国政府各个部门的工作。
CIA也持有大量军事武器及设备，这些设备在美苏冷战时期用于推翻共产国家政府，例如前苏联，和对美国利益构成威胁的反对者，例如危地马拉的阿本斯和智利的阿连德。中央情报局总部设在 弗吉尼亚州的兰利。中央情报局是美国情报体系中，唯一一个独立的情报部门。
拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
曾在中国任教数年的德国学者Alicia Hennig接受了德国之声采访，谈及她在中国高校的经历、在华外国学者的困境，以及德国学术界在面对中国时的自我麻痹与自我审查。
中情局局长伯恩斯曾称中国是「一个可怕的独裁劲敌」，并称中国正在加强窃取知识产权、镇压人民，并在美国国内建立影响力。
美国媒体报道称，专事搜集海外情报的美国中央情报局解雇了其维也纳情报站联络官，原因是，该官员未认真对待神秘的“哈瓦那综合症”案件。
CNN报道称，一名美国情报官员9月早些时候随中情局局长在印度出差时，出现了一系列疑似与“定向能”攻击有关的症状。这些症状与2016年美国驻古巴大使馆工作人员疑似遭受攻击时基本一致。
美国媒体引述官员说法称，美国中央情报局局长与塔利班的最高人物秘密会面，另外俄媒则指出，塔利班代表团在喀布尔会见了中国驻阿富汗大使一行人，他们分别谈了什麽？
美国中央情报局预估，2021年台湾的生育率将位列全球最低。而台湾专家认为，晚婚甚至不婚是其中关键。
多名美国情报单位首长14日出席国会听证会，在过程中提到中国已成为美国情报单位必须优先处理的事项，并强调技术领域带来的威胁尤其严峻。
美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
美国候任中央情报局局长伯恩斯24日在参议院中，强调对抗中国对美国国安来说是个关键。他称中国为可怕的专制对手，并说北京正在加强窃取知识产权丶镇压人民与扩大其影响力。
许多西方国家的情报机关近年来都曾警告过“领英”等社交媒体网站上的中国间谍风险。近日，一名美国中情局退休高官再次揭示了中国谍报部门利用社交媒体的具体工作方式。
本周一，美国中情局前雇员爱德华·斯诺登表示，他和他的太太打算在不放弃美国公民身份的前提下申请俄罗斯国籍。
名为马玉清的港裔CIA前雇员利用职务之便，将美国机密资讯泄露给中国情报单位。他谨慎行动近20年，最终却掉进FBI卧底的圈套，遭美国司法部起诉。
中国网络安全公司奇虎360指责美国中情局CIA在11年里对中国航空工业等目标发动网络攻击。
据德、美媒体援引内部文件报道，德国联邦情报局和美国中央情报局在数十年时间里监听包括友邦在内的众多国家。相关文件在“#cryptoleaks”标签下被公布。
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