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美国中央情报局

美国主要的情报机构之一，主要任务是公开和秘密地收集和分析关于国外政府、公司和个人；政治、文化、科技等方面的情报，协调其他国内情报机构的活动，并把这些情报报告分享到美国政府各个部门的工作。

CIA也持有大量军事武器及设备，这些设备在美苏冷战时期用于推翻共产国家政府，例如前苏联，和对美国利益构成威胁的反对者，例如危地马拉的阿本斯和智利的阿连德。中央情报局总部设在 弗吉尼亚州的兰利。中央情报局是美国情报体系中，唯一一个独立的情报部门。

DAVOS, 17.01.2017 - Chinese President Xi Jinping (R) meets with U.S. Vice President Joe Biden in Davos, Switzerland, Jan. 17, 2017. (/Lan Hongguang)

拜习会前暗潮汹涌 台上合作台下竞争 11.11.2021

拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
Ein Ständer mit der chinesischen und der deutschen Flagge ist am 09.07.2014 im Sekretäriat des Konfuzius-Instituts der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa-Korr vom 14.07.2014) | Verwendung weltweit

外国学者在中国有多少自由？ 09.11.2021

中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
28.10.2015 ***** Tourists walk past Chinese and German national flags fluttering on a lamppost on the Tiananmen Square in Beijing, China, 28 October 2015. German Chancellor Angela Merkel will begin her eighth visit to China on Thursday (29 October 2015) less than a week after the mainland's special relationship with Britain was hailed as experiencing a golden era following President Xi Jinping's state visit to Britain. However, Germany was keen to reinforce its own excellent relations with the mainland, said Michael Clauss, the German ambassador to China. Merkel was expected to hold meetings with state leaders in Beijing before travelling with Premier Li Keqiang to Hefei, the capital city of his home province of Anhui, Clauss said. Copyright: picture-alliance/dpa

专访：“不惜一切代价与中国对话是错误的” 12.10.2021

曾在中国任教数年的德国学者Alicia Hennig接受了德国之声采访，谈及她在中国高校的经历、在华外国学者的困境，以及德国学术界在面对中国时的自我麻痹与自我审查。
President Donald Trump, background, speaks at the Central Intelligence Agency in Langley, Va., Saturday, Jan. 21, 2017. (AP Photo/Andrew Harnik) |

应对北京威胁 美国中情局成立「中国任务中心」 08.10.2021

中情局局长伯恩斯曾称中国是「一个可怕的独裁劲敌」，并称中国正在加强窃取知识产权、镇压人民，并在美国国内建立影响力。
US Marines stand outside the Embassy of the United State of America in Havana, on February 21, 2018. / AFP PHOTO / ADALBERTO ROQUE (Photo credit should read ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images)

媒体：美中情局驻维也纳情报站联络官被解职  24.09.2021

美国媒体报道称，专事搜集海外情报的美国中央情报局解雇了其维也纳情报站联络官，原因是，该官员未认真对待神秘的“哈瓦那综合症”案件。 
William Burns, nominee for Central Intelligence Agency director, testifies during his Senate Select Intelligence Committee confirmation hearing, Wednesday, Feb. 24, 2021, on Capitol Hill in Washington. (Tom Williams/Pool via AP)

美情报人员印度出差时疑患“哈瓦那综合症” 22.09.2021

CNN报道称，一名美国情报官员9月早些时候随中情局局长在印度出差时，出现了一系列疑似与“定向能”攻击有关的症状。这些症状与2016年美国驻古巴大使馆工作人员疑似遭受攻击时基本一致。
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 19: Taliban delegation headed by Abdul Ghani Baradar (R3) and Sher Mohammad Abbas Stanikzai (L) are seen leaving the hotel after attending the meeting on Afghan peace with the participation of delegations from Russia, China, the US, Pakistan, and Afghan parties and Qatar as an honorary guest in Moscow, Russia on March 19, 2021. Sefa Karacan / Anadolu Agency

阿富汗:中国高层与美国中情局分别与塔利班见面 25.08.2021

美国媒体引述官员说法称，美国中央情报局局长与塔利班的最高人物秘密会面，另外俄媒则指出，塔利班代表团在喀布尔会见了中国驻阿富汗大使一行人，他们分别谈了什麽？
26.5.2021, Taipei, Taiwan, Several babies are in the nursery room in a hospital in Taipei, Taiwan. (Photo by Wen-Yee Lee)

台湾少子化有解？改变婚育价值观可能是关键 30.05.2021

美国中央情报局预估，2021年台湾的生育率将位列全球最低。而台湾专家认为，晚婚甚至不婚是其中关键。
Avril Haines, Former Deputy National Security Advisor and Former Deputy Director of the Central Intelligence Agency, along with Richard Haass Ph.D., President of the Council on Foreign Relations, and Stephen J. Hadley, Former National Security Advisor, testify before the U.S. House Committee on Foreign Relations at the United States Capitol in Washington D.C., U.S., on Tuesday, January 14, 2020, following a U.S., drone strike that killed Iranian military leader Qasem Soleimani on January 3, 2020. United States Secretary of State Mike Pompeo, who was supposed to be the key witness appearing before the committee, declined to testify due to travel. Credit: Stefani Reynolds / CNP | Verwendung weltweit

美称情报挑战严峻 中国成锁定焦点 15.04.2021

多名美国情报单位首长14日出席国会听证会，在过程中提到中国已成为美国情报单位必须优先处理的事项，并强调技术领域带来的威胁尤其严峻。
National Flag of the Peoples Republic of China Wind

美发布情报报告 中国居美国安全威胁之首 14.04.2021

美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
William Burns, nominee for Central Intelligence Agency director, testifies during his Senate Select Intelligence Committee confirmation hearing, Wednesday, Feb. 24, 2021, on Capitol Hill in Washington. (Tom Williams/Pool via AP)

美政府再添抗中成员 外交老手出掌中情局 25.02.2021

美国候任中央情报局局长伯恩斯24日在参议院中，强调对抗中国对美国国安来说是个关键。他称中国为可怕的专制对手，并说北京正在加强窃取知识产权丶镇压人民与扩大其影响力。
Symbolbild zu Jobsuche Social Media Copyright: Fotolia/Photo-K #43926730

CIA前高官再揭中国利用社媒搞谍战 13.11.2020

许多西方国家的情报机关近年来都曾警告过“领英”等社交媒体网站上的中国间谍风险。近日，一名美国中情局退休高官再次揭示了中国谍报部门利用社交媒体的具体工作方式。
CORTE MADERA, CALIFORNIA - SEPTEMBER 17: Newly released Permanent Record by Edward Snowden is displayed on a shelf at a Barnes and Noble bookstore on September 17, 2019 in Corte Madera, California. The U.S. Justice Department has filed suit against Snowden, a former Central Intelligence Agency employee and contractor for the National Security Agency, alleging the book violates non-disclosure agreements. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

斯诺登愿在保留美国籍的前提下申请俄罗斯护照 03.11.2020

本周一，美国中情局前雇员爱德华·斯诺登表示，他和他的太太打算在不放弃美国公民身份的前提下申请俄罗斯国籍。
Bildnummer: 52594939 Datum: 07.05.2008 Copyright: imago/INSADCO Koffer mit 100 US Dollar Scheine , Objekte; 2008, Studioaufnahme , Geld , Bargeld, , Geldschein, Währung, Schein, Dollar, Dollars, Dollarschein Dollarscheine , US USA, Symbolfoto , Lösegeld, Schwarzgeld , Geldkoffer; , quer, Kbdig, Totale, , o0 Nordamerika Bildnummer 52594939 Date 07 05 2008 Copyright Imago INSADCO Suitcase with 100 U.S. Dollars Notes Objects 2008 Studio shooting Money Cash Money Currency Licence Dollars Dollars St Peters Church A Doll ass U.S. USA Symbolic image Ransom Black money Money suitcase horizontal Kbdig long shot o0 North America

前CIA雇员卖情报给中国 曾点收20万镁现钞 18.08.2020

名为马玉清的港裔CIA前雇员利用职务之便，将美国机密资讯泄露给中国情报单位。他谨慎行动近20年，最终却掉进FBI卧底的圈套，遭美国司法部起诉。
©PHOTOPQR/LA MONTAGNE/Richard BRUNEL ; illustration Cyberattaque, piratage informatique, rançonlogiciel, wannacry, hacker, Clermont le 15/05/2017 Photo R Brunel Cybercrime Foto: Richard Brunel/MAXPPP/dpa |

奇虎360：CIA对中国实行网络攻击11年 04.03.2020

中国网络安全公司奇虎360指责美国中情局CIA在11年里对中国航空工业等目标发动网络攻击。
Radome,Abhoerstation,Echelon Abhoeranlage Bad Aibling Station (BAS, offizielle US-Bezeichnung 18th United States Army Security Agency Field Station, BND-Deckname Hortensie III) war eine große Abhoerbasis des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA in Bad Aibling (Mietraching) bei Rosenheim. Abhoerskandal,NSA,BND,Bundesnachrichendienst.Antennen.

传媒：德、美情报机构数十年偷窥百多国家 12.02.2020

据德、美媒体援引内部文件报道，德国联邦情报局和美国中央情报局在数十年时间里监听包括友邦在内的众多国家。相关文件在“#cryptoleaks”标签下被公布。
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